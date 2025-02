Chodzą swoimi drogami, są bohaterami memów i potrafią schować się tak skutecznie, że trudno je znaleźć. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Kota. To okazja, by przypomnieć, że oprócz zadbanych i szczęśliwych czworonogów są także takie, które czekają na swój dom i kochającą rodzinę.

Kot w krakowskim schronisku / Agata Guz / RMF FM

W Krakowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przebywa obecnie ok. 140 kotów. Zdarza się, że do placówki jednego dnia trafia ich nawet 40. Latem - gdy rodzą się młode - pod opieką schroniska bywa nawet pół tysiąca czworonogów. Na co dzień zajmują się nimi wolontariusze. Wśród nich - od ponad dwóch lat - jest pani Joanna.

Najpierw zdecydowałam się na wirtualną adopcję i wspomagałam schronisko finansowo. W pewnym momencie zostałam wolontariuszką i dziś opiekuję się kotami, m.in. sprzątam klatki, karmię zwierzęta i bawię się z nimi, wspierając proces socjalizacji. Moim zdaniem koty są dla wszystkich. To prawda, że każdy ma inny charakter - jedne są bardziej towarzyskie, inne zdystansowane. Wszystkie kochają człowieka. Mówi się, że dom bez kota to głupota. To mit, że koty nie przywiązują się do ludzi - mówi pani Joanna w rozmowie z reporterką RMF FM Agatą Guz.

W krakowskim schronisku przy ul. Rybnej są specjalne "kocie pokoje". Pomieszczenia są wyposażone w domki dla kotów, drapaki, legowiska i zabawki.

Robimy co możemy, by zapewnić zwierzętom dobre warunki. Nie mogą narzekać na nudę, ale tu chodzi o człowieka. Nowy dom to chyba najpiękniejszy prezent, który można podarować bezdomnym kotom w dniu ich święta - podkreśla Klaudia Adamczyk, rzeczniczka prasowa placówki.

Adopcja kota jest łatwiejsza niż adopcja psa

W przypadku psów potencjalni właściciele najpierw muszą odbyć spacery zapoznawcze. Koty można adoptować w tym samym dniu. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty i transporter, a w przypadku wynajmowania mieszkania także pisemną zgodę właściciela - dodaje Klaudia Adamczyk.

Decyzja o adopcji jest jednak niezwykle odpowiedzialna i w przypadku każdego pupila trzeba ją dobrze przemyśleć.

Warto przyjść do schroniska i poznać koty. W końcu często to one same wybierają właściciela. Chemia musi być z obu stron. Są osoby, które rozważają adopcję i przychodzą kilka razy. W ostatni weekend nowy dom znalazło kilka kotów, m.in. kotka Amelia, ale ciągle liczymy na więcej - mówiła reporterce RMF FM pani Joanna.

Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie można przychodzić codziennie. Placówka działa siedem dni w tygodniu w godzinach 10:00-14:00 i 15:00-17:00.

Raz w miesiącu placówka organizuje też dni otwarte. To okazja, by poznać zwierzęta, porozmawiać z wolontariuszami i kocimi behawiorystami.