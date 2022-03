Zajęcia sportowe i prowadzone przez animatorów, miejsce, gdzie po prostu można odpocząć - tak będzie działać Dziecięca Przystań w Tauron Arenie Kraków. Pomoc dla najmłodszych Ukraińców ruszy we wtorek.

/ Bogusław Świerzowski / krakow.pl /

Po potwornościach wojennych, których doświadczyły te niczemu winne dzieci znajdą tutaj autentyczną przystań. Będą mogły korzystać z posiłków, z zabaw, gier i atrakcji. Wierzę, że po tych przeżyciach to coś, czego niezwykle będą potrzebowały. Ważne jest to, że będą tutaj mogły być z nimi ich mamy albo mamy będą mogły wykorzystać ten czas na inne sprawy, np. na znalezienie pracy - mówił w poniedziałek Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej. - Wierzę, że będzie to przystań dobrych serc - podkreślił.

Wiceprezydent mówił, że w obliczu narastającego konfliktu w Ukrainie krakowianie stanęli na wysokości zadania i na różne sposoby pomagają poszkodowanym przez wojnę sąsiadom. Dziękował firmie Tauron, która zakupiła sprzęty i meble tak, żeby hala była dostosowana do potrzeb dzieci.

Bezpłatne zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, dla trzech grup wiekowych: 0-3 lat, 4-6 lat i 7-10 lat. Dzieci będą przebywać pod opieką wyspecjalizowanego personelu, w tym osób mówiących po ukraińsku. Będą miały zapewnioną opiekę medyczną i psychologiczną.

W hali organizowane będą zajęcia sportowe i animacje dla ponad setki dzieci dziennie, dostosowane do potrzeb poszczególnych grup wiekowych. Dla podopiecznych przygotowywane będą również drugie śniadania i obiady.

Kto może się zgłosić? Obywatele Ukrainy, którzy mają status uchodźcy i przyjechali do Krakowa po 24 lutego, by uciec przed wojną toczącą się w ich kraju.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 146 146 146, przez formularz internetowy albo osobiście w Tauron Arenie Kraków. Zajęcia będą odbywać się na poziomie B Tauron Areny oraz w Małej Hali. Do obiektu będzie można dostać się wejściem nr 1, od strony ul. Lema.

Chcemy tym młodym ludziom stworzyć normalne warunki. Już 1,5 mln Ukraińców opuściło swój kraj, z czego milion trafiło do Polski. A to nie koniec. Musimy się nauczyć działać wspólnie dla dobra tych obywateli, a szczególnie chronić dzieci. Chcemy, żeby jak najszybciej zapomniały, co spotkało ich w ojczystym kraju - powiedział Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

Dziecięca Przystań to wspólny projekt: miasta Kraków, grupy Tauron i Areny Kraków SA. Operatorem programu jest Fundacja Poland Business Run, a partnerem Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Zachód".