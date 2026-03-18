Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

Mieszkańcy jednej z posesji przy ul. Lea w Krakowie mogą korzystać ze specjalnych, czerwonych pojemników przeznaczonych do zbiórki tekstyliów- informuje portalsamorzadowy.pl.

Do kontenerów można wrzucać m.in. ubrania, buty, ręczniki, zasłony czy pościel. Jak podkreślają przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej, to właśnie mieszkańcy byli inicjatorami tego rozwiązania.

Dzięki nowym pojemnikom nie trzeba już jeździć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, aby pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów.

Odpady z czerwonych kontenerów będą wywożone razem z odpadami wielkogabarytowymi, a mieszkańcy nie poniosą z tego tytułu dodatkowych kosztów.





Nowe przepisy już obowiązują



Od 1 stycznia 2025 roku, zgodnie z unijnymi przepisami, każda gmina musi zapewnić selektywną zbiórkę tekstyliów, odzieży i obuwia.

Obowiązkowy jest co najmniej jeden punkt odbioru takich odpadów na terenie gminy.

Inicjatywa mieszkańców z ul. Lea może być wzorem dla innych wspólnot w Krakowie. Jeśli pojawi się zainteresowanie, podobne kontenery mogą stanąć także w innych lokalizacjach miasta.

























