W najbliższą niedzielę, 10 maja, mieszkańcy Krakowa muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Wszystko za sprawą tradycyjnej procesji z Wawelu na Skałkę, która przejdzie ulicami miasta. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9:00.

W niedzielę, 10 maja, ulicami Krakowa przejdzie tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę. To oznacza, że kierowcy i mieszkańcy powinni liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym.

Zmiany dotkną również linii tramwajowych.



Chwilowe wstrzymania ruchu i zakaz parkowania

Procesja wyruszy z Wawelu o godz. 9.00, a następnie przejdzie ulicami: Podzamcze, św. Idziego, Stradomską, Krakowską i Skałeczną, by zakończyć się przy kościele na Skałce. W tym czasie możliwe są chwilowe wstrzymania ruchu drogowego.

Władze miasta informują także o wprowadzeniu ograniczeń w parkowaniu na ulicach Skałecznej, Augustiańskiej i Paulińskiej. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i unikać pozostawiania samochodów w tych rejonach.



Zmiany w kursowaniu tramwajów i komunikacji miejskiej

Utrudnienia dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. W czasie przejścia procesji zostanie wyłączony ruch tramwajów na ulicach: Kapelanka, Monte Cassino, Dietla (od Mostu Grunwaldzkiego do ul. Starowiślnej), św. Gertrudy, Stradomskiej i Krakowskiej.

Jak informują służby miejskie, od godz. 9.00 do ok. 10.30 tramwaje będą kierowane na trasy czasowo zmienione.

Na czas wyłączenia ruchu tramwajowego uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza „ZA TRAMWAJ” na trasie: „Łagiewniki” – ul. Brożka, ul. Kapelanka, ul. Monte Cassino – „Rondo Grunwaldzkie”.

Dzięki temu pasażerowie będą mogli sprawnie przemieszczać się po mieście mimo utrudnień.

