Dziś Kraków po raz kolejny staje się areną jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce - TAURON 23. Cracovia Maraton. To wyjątkowe święto biegania przyciąga do stolicy Małopolski tysiące zawodników z kraju i zagranicy, a także tłumy kibiców, którzy dopingują uczestników na trasie. Maraton to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także okazja do promocji zdrowego stylu życia, integracji mieszkańców oraz prezentacji najpiękniejszych zakątków Krakowa.

Ubiegłoroczny Cracovia Maraton / Artservice / ArtService / PAP

Cracovia Maraton - tradycja i prestiż

Cracovia Maraton to impreza z wieloletnią tradycją, która na stałe wpisała się w kalendarz sportowych wydarzeń miasta. Co roku na starcie staje kilka tysięcy biegaczy, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Trasa prowadzi przez najbardziej malownicze i historyczne części Krakowa - uczestnicy przebiegają m.in. przez Rynek Główny, Planty, bulwary wiślane, a także obok Wawelu i licznych zabytków. Dzięki temu maraton jest nie tylko sportowym wyzwaniem, ale także wyjątkową okazją do podziwiania uroków miasta.

Wydarzenie towarzyszy liczne atrakcje dla mieszkańców i turystów - strefy kibica, animacje dla dzieci, koncerty oraz spotkania z gwiazdami sportu. Organizatorzy podkreślają, że Cracovia Maraton to nie tylko bieg, ale prawdziwe święto dla całego Krakowa.

Utrudnienia w ruchu podczas Cracovia Maraton 2026 - co warto wiedzieć?

Tak duża impreza wiąże się jednak z poważnymi utrudnieniami dla mieszkańców i kierowców. W niedzielę, 19 kwietnia, w godzinach 9:00-15:00, wiele ulic w centrum i na obrzeżach miasta będzie całkowicie lub częściowo zamkniętych. Ograniczenia obejmą m.in.:

Plac Wszystkich Świętych

ul. Zwierzyniecką

al. Mickiewicza

ul. Reymonta

ul. Piastowską

al. 3 Maja

ul. Konopnickiej

ul. Ofiar Dąbia

al. Pokoju

ul. Lema

al. Jana Pawła II

rondo Czyżyńskie

Plac Centralny

Dodatkowo, od godz. 6:00 do 18:00 nieprzejezdna będzie ul. Grodzka.

Mosty z ograniczonym ruchem podczas Cracovia Maraton 2026

W związku z maratonem zamknięte lub częściowo zamknięte będą także niektóre mosty:

Most na rz. Rudawie w ciągu ul. Piastowskiej - zamknięty

Most Zwierzyniecki - zamknięty (możliwe zawrócenie dla wyjeżdżających z Kościoła Salezjanów)

Most Dębnicki - zamknięty w kierunku al. 3 Wieszczów, przejezdny w kierunku południowym

Most Retmański - ruch jednokierunkowy od ul. Ludwinowskiej do ul. Przedwiośnie

Most Powstańców Śląskich - przejezdny w obu kierunkach

Most Kotlarski - przejezdny w obu kierunkach

Stopień Wodny na Dąbiu - zamknięty (możliwy dojazd tylko do osiedla na Dąbiu od ul. Stoczniowców)

Most Piłsudskiego - zamknięty (trasa biegu Rollego-Przy Moście)

Zmiany w komunikacji miejskiej

W niedzielę, w godzinach około 7:30-15:30, część linii autobusowych i tramwajowych zostanie skierowana na trasy objazdowe lub zawieszona. Szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu komunikacji dostępne są na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Apel do mieszkańców

Organizatorzy apelują do mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności oraz wcześniejsze zaplanowanie tras przejazdu. Warto śledzić komunikaty organizatorów i miejskich służb, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji i nerwów. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej lub wybieranie alternatywnych tras.