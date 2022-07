Od 12 do 17 lipca w Arenie Jaskółka w Tarnowie zostaną rozegrane mistrzostwa Europy siatkarzy do 22. roku życia. W fazie grupowej przeciwnikami Polaków będzie Francja, Serbia i Austria. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny.

CEV Mistrzostwa Europy mężczyzn U-22 / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego / Materiały prasowe

W Tarnowie rozpoczęły się mistrzostwa Europy siatkarzy do 22. lat. To zupełnie nowa kategoria wiekowa. Co ważne, turniej tej rangi po raz pierwszy odbywa się w naszym kraju. W mistrzostwach rywalizuje 8 europejskich reprezentacji, w tym Polska.

Biało-czerwoni rozegrają swój pierwszy mecz dziś o 19:30, a ich rywalem będzie Francja. Oprócz tego w grupie zmierzą się jeszcze z Austrią i Serbią.

Jak informuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, naszym faworytem jest Michał Gierżot, który ma za sobą udany sezon w PlusLidze.

Wśród faworytów do złota wymienia ubiegłorocznych mistrzów świata U-21, a dokładnie reprezentację Włoch. Nasza kadra pod przewodnictwem Daniela Plińskiego celuje w medal.

Program mistrzostw Europy mężczyzn U-22

12 lipca (wtorek)

godz. 12: Czarnogóra – Holandia,

godz. 14:30: Serbia – Austria,

godz. 17: Włochy – Turcja,

godz. 19:30: Polska – Francja.

13 lipca (środa)

godz.12: Holandia – Turcja,

godz. 14:30: Austria – Francja,

godz. 17: Czarnogóra – Włochy,

godz. 19:30: Serbia – Polska.

14 lipca (czwartek)

godz. 12: Turcja – Czarnogóra,

godz. 14:30: Francja – Serbia,

godz. 17: Holandia – Włochy,

godz. 19:30: Austria – Polska.

16 lipca (sobota)

godz. 17: półfinał I,

godz. 20: półfinał II.

17 lipca (niedziela)

godz. 17: Mecz o 3. miejsce,

godz. 20: Mecz finałowy.