38 mln zł wynosi wartość dziesiątej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa - to tyle samo co przed rokiem. Mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje od 1 lutego do 2 marca br.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformował krakowski magistrat, tegoroczny jubileuszowy budżet obywatelski został podzielony tak samo, jak w roku ubiegłym - 30,4 mln zł przeznaczono na projekty dzielnicowe, natomiast 7,6 mln zł na wnioski ogólnomiejskie, co daje łącznie 38 mln zł.



Zgodnie z założeniami koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25 tys. zł oraz wyższy niż 1,52 mln zł.



Minimalna kwota składanego projektu dzielnicowego to 2,5 tys. zł, a górna wartość została uzależniona od dzielnicy miasta. Zobacz również: Rewolucyjny pomysł zmian przy tworzeniu budżetu w Krakowie Miesiąc na złożenie wniosku Harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego zakłada, że składanie projektów będzie możliwe od 1 lutego do 2 marca br. Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu nastąpi do 12 lipca, a głosowanie na zakwalifikowane zadania trwać będzie od 22 września do 6 października. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 30 października.



Jak zachęcają władze miasta, budżet obywatelski to okazja, aby nie tylko zmieniać swoje otoczenie, ale także by realizować nietuzinkowe pomysły wspólnie z sąsiadami.



Według przedstawionych danych w ramach ośmiu edycji BO zrealizowano ponad 900 projektów, a zwycięskie zadania z dziewiątej edycji jeszcze czekają na wykonanie. Łączna kwota wszystkich dotychczasowych edycji budżetu to 189 mln zł.



Od kilku lat ugruntowała się tendencja, że najwięcej jest składanych i najwięcej głosów otrzymują projekty dotyczące zieleni i ekologii. W zeszłym roku największe poparcie zyskały projekty dotyczące nasadzeń drzew na Rynku Głównym i zagospodarowania terenu zalewu Bagry. Z budżetu obywatelskiego powstają też parki kieszonkowe, ogrody osiedlowe i społeczne czy zielone przystanki. Zobacz również: Budżet obywatelski Krakowa. Można już głosować