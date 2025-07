Policja szuka agresora, który wczoraj w centrum Tarnowa ranił nastolatka ostrym narzędziem – najprawdopodobniej nożem. Jak przekazał RMF FM dyżurny małopolskiej policji, zabezpieczono monitoring z miejsca zdarzenia.

Policja szuka mężczyzny, który ranił 17-latka / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wczoraj wieczorem w centrum Tarnowa przy ulicy Katedralnej doszło do bójki. Starło się w niej sześć osób. Jeden z uczestników awantury ranił adwersarza w brzuch, po czym uciekł. Rannego przewieziono do szpitala. Według "Gazety Krakowskiej" poszkodowany to 17-latek. Jego życie nie jest zagrożone.

Poszukiwania trwają

Od wczoraj policjanci z Tarnowa szukają napastnika. W działaniach uczestniczą zarówno umundurowani funkcjonariusze, jak i ci w cywilu.

Zabezpieczono już monitoring z miejsca zdarzenia, który teraz będzie analizowany.

Poszukiwany to mężczyzna w wieku około 25-30 lat. Był ubrany w ciemną koszulkę i spodnie, miał białe obuwie.