Krakowska policja opublikowała wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z atakiem przy ul. Starowiślnej. Chodzi o ugodzenie innej osoby ostrym narzędziem.

Poszukiwany mężczyzna na zdjęciu z monitoringu

Policja informuje, że atak miał miejsce 7 grudnia 2025 r. przy ul. Starowiślnej w Krakowie. Nie ujawnia jego bliższych okoliczności. Wiadomo tylko, że poszukiwany miał zaatakować inną osobę ostrym narzędziem.

Dotychczasowe poszukiwania napastnika nie przyniosły efektu, dlatego zdecydowano się na upublicznienie jego wizerunku, który utrwaliły kamery.

Osoby, które rozpoznają poszukiwanego, mogą przekazywać informacje do Komisariatu Policji I w Krakowie telefonicznie - 47-83-52-914 - lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl.

Policjanci zapewniają anonimowość wszystkim informatorom.