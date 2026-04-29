We wtorek po południu na warszawskim Mokotowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W jednym z pojazdów podróżowała posłanka Polski 2050 Bożenna Hołownia - wynika z ustaleń "Faktu". "Pani Bożenna na komisję dotarła z trudnościami, bo w trakcie drogi miała trudności związane z kolizją" - potwierdziła na konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska.

Do zdarzenia doszło około godziny 17 na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Boya-Żeleńskiego. Jak podał portal Miejski Reporter, w kolizji uczestniczyły dwa auta - Skoda oraz BYD. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca skodą (w tym pojeździe podróżowała posłanka) wykonywała manewr skrętu w lewo, gdy doszło do zderzenia z drugim autem.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Z informacji przekazanych "Faktowi" wynika, że Bożenna Hołownia nie odniosła poważnych obrażeń. Pani poseł jest troszkę poobijana, ale jest z nią w porządku - przekazał jeden z polityków Polski 2050. Kierująca samochodem marki BYD trafiła do szpitala na badania.

Jak ustalono, parlamentarzystka jeszcze tego samego dnia wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Zdarzenie na konferencji prasowej komentowała Paulina Hennig-Kloska.

Cytat Pani Bożenna na komisję dotarła z trudnościami, bo w trakcie drogi miała trudności związane z kolizją - nie ze swojego powodu. Mimo to przyjechała na komisję. Dołożyła cegiełkę do tej jednomyślności. To było dla mnie bardzo ważne. Bardzo Bożennie dziękuję - powiedziała ministra klimatu i środowiska.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.