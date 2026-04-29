Fińska Agencja Rezerw Strategicznych opublikowała utajniony dotąd scenariusz, według którego Finlandia po zakończeniu wojny na Ukrainie mogłaby znaleźć się w stanie wojny z Rosją. Z dokumentu wynika, że kryzys rozpoczyna się od presji politycznej na Helsinki oraz cyberataków, a następnie eskaluje, gdy rosyjski myśliwiec rozbija się na terytorium kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Od cyberataków do otwartego konfliktu

Według ujawnionego scenariusza kryzys rozpoczyna się od presji politycznej na Helsinki oraz serii cyberataków wymierzonych w fińskie instytucje. Sytuacja eskaluje, gdy rosyjski myśliwiec rozbija się na terytorium Finlandii. To wydarzenie staje się punktem zapalnym do kolejnych działań - Rosja atakuje krytyczną infrastrukturę w Finlandii, a konflikt przeradza się w wojnę na dużą skalę.

W odpowiedzi na agresję, fińskie władze przechodzą na gospodarkę wojenną. Oznacza to racjonowanie towarów i wprowadzenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. "Chcemy uświadomić społeczeństwu wystarczające zrozumienie zagrożenia oraz konieczność wsparcia wojska w przypadku ekstremalnej sytuacji kryzysowej i stanu wojny" - podkreślono w opublikowanym dokumencie.

Wyspy Alandzkie i rosnące napięcia

Scenariusz zakłada, że wojna na Ukrainie kończy się zawieszeniem broni, a współpraca Rosji z Chinami się pogłębia. Jednocześnie Stany Zjednoczone coraz bardziej wycofują się z Europy, co wpływa na równowagę sił na kontynencie.

Presja na Finlandię miałaby być związana z kwestią kontroli nad autonomicznymi i zdemilitaryzowanymi Wyspami Alandzkimi. Wyspy te, położone na trasie morskiej do Szwecji, mają kluczowe znaczenie strategiczne.

NATO i eskalacja działań

Od 2023 roku Finlandia jest członkiem NATO, co - według scenariusza - Moskwa przedstawia jako rosnące zagrożenie. Sytuacja na wschodniej granicy kraju zaostrza się, a niezadowolenie z fińskiej polityki wewnętrznej wzrasta.

Kolejnym etapem miałoby być ogłoszenie przez Helsinki stanu wyjątkowego, po którym Rosja przeprowadza wojskową "operację specjalną". W jej ramach wykorzystywane byłyby drony i przeprowadzane akcje sabotażowe.

Eksperci zaangażowani w przygotowanie

W przygotowaniu scenariusza udział brali eksperci sztabu sił zbrojnych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Agencji Łączności i Transportu (Traficom). Dokument, który od zeszłego roku był dostępny jedynie dla kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dostaw, został teraz upubliczniony.

Fińska Agencja Rezerw Strategicznych podkreśla, że publikacja ma charakter prewencyjny i edukacyjny. "Chcemy uświadomić społeczeństwu wystarczające zrozumienie zagrożenia oraz konieczność wsparcia wojska w przypadku ekstremalnej sytuacji kryzysowej i stanu wojny" - czytamy w oficjalnym komunikacie.