Trwa realizacja projektu z budżetu obywatelskiego „Aleja Róż na nowo”. Obecnie układane są chodniki, widać już zarys jak duży obszar po nasadzeniach wypełniać będzie zieleń. Inwestycja ma zostać oddana w połowie tego roku.

Na alei pojawi się mnóstwo zieleni – 1260 krzewów róż, prawie 3,5 tysiąca innych krzewów (lilak pospolity, ligustr pospolity), 24 drzewa (lipy drobnolistne), blisko 500 bylin oraz roślin cebulowych. Na placu zakwitną m.in. tulipany.

Obszar o powierzchni blisko 1 hektara, na odcinku między placem Centralnym a aleją Przyjaźni zamieni się w duży zieleniec, w którym będzie można wypocząć wśród drzew i zapachu róż.

Na terenie placu pojawią się ławki i kosze na śmieci nawiązujące do historycznych form znanych z fotografii. Pojawią się również stojaki rowerowe. Dodatkowo będzie zdrój uliczny z wodą pitną dla ludzi i zwierząt.

„Aleja Róż na nowo” to projekt budżetu obywatelskiego z 2019 r. W jego ramach przewidziano powrót do czasów sprzed przebudowy w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to na alei postawiono pomnik Włodzimierza Lenina.

