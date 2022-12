W akcję "Zima" w Krakowie zaangażowane są wszystkie służby miejskie, które będą odpowiedzialne za utrzymanie stanu dróg i chodników. W akcję zaangażowanych będzie 265 jednostek, w tym 73 solarki. W Krakowie zgromadzono 17 tys. ton soli, 3207 ton piasku i 574 tony chlorku wapnia. Wszystko po to, żeby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo na ulicach i chodnikach.

Pług na ulicy Krakowa / Łukasz Gągulski / PAP

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania całodobowo monitoruje prognozy pogody i temperaturę nawierzchni. Dodatkowo na bieżące kontrolowanie stanu ulic pozwala monitoring miejski. Zgłoszenia o oblodzeniu i opadach mogą przysyłać też sami mieszkańcy. Można to zrobić bezpośrednio do dyspozytorni, mailowo na adres interwencje24h@mpo.krakow.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 646 23 61. Zakaz używania soli obowiązuje na terenach zielonych. Tam ze względu na bezpieczeństwo zwierząt i przyrody, służby odśnieżają mechanicznie, a przed oblodzeniem chroni piasek. Miasto przypomina również właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu z dachów, usuwania sopli i odśnieżania chodników. Zalegający śnieg na dachach oraz powstające sople zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. Grube warstwy śniegu na dachach mogą także doprowadzić do katastrof budowlanych.

Akcja "Zima" w Krakowie

Sprzęt biorący udział w akcji:

73 solarki;

39 jednostek do utrzymania chodników;

42 zespoły do utrzymania obiektów inżynierskich;

9 zespołów do wywozu śniegu;

58 jednostek do utrzymania ulic;

38 zespołów do utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych;

6 zespołów do utrzymania miejsc postojowych

Ważne adresy mailowe i numery telefonów: