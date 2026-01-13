29-latek został ranny podczas pracy po wybuchu butli LPG. Do wypadku doszło w Pyzówce w województwie małopolskim. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Wybuch podczas prac z butlą LPG w Pyzówce w Małopolsce / Policja Nowy Targ / Policja

Wybuch butli z gazem LPG w Pyzówce

W miejscowości Pyzówka w Małopolsce, podczas wykonywania prac przy butli z gazem LPG w poniedziałek, doszło do wybuchu. Ranny został 29-letni mieszkaniec tej miejscowości.

Natychmiast zjawiły się służby ratunkowe: straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego i policja.

Poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej. Na miejscu badania przeprowadził technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze pionu kryminalnego.

"Okoliczności i przyczyny zdarzenia są wyjaśniane. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac z użyciem butli oraz instalacji gazowych. Niewłaściwe użytkowanie lub brak odpowiednich zabezpieczeń może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia. Każde prace tego typu należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a w razie wątpliwości korzystać z pomocy" - informuje policja z Nowego Targu.

