Do Sądeckiego Szpitala Specjalistycznego trafiło 20-miesięczne dziecko z poważnymi obrażeniami. Lekarze, zaniepokojeni zakresem urazów, natychmiast powiadomili policję o podejrzeniu znęcania się nad małoletnim. Sprawą zajmują się obecnie służby pod nadzorem prokuratury.

W poniedziałek do szpitala w Nowym Sączu zgłosili się rodzice z 20-miesięcznym dzieckiem - poinformował portal miastons.pl.

Jak wynika z ustaleń, u malucha stwierdzono poważne urazy, w tym obrażenia czaszki, brzucha oraz kończyn górnych.

Personel medyczny natychmiast zareagował i powiadomił policję.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika szpitala dziecko zostało przyjęte do placówki o godzinie 15:35. O godzinie 19:31 zostało przetransportowane do specjalistycznej placówki w Krakowie-Prokocimiu, gdzie otrzymuje dalszą, specjalistyczną pomoc medyczną.

Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę

Zawiadomienie, które złożył szpital, dotyczy podejrzenia znęcania się nad małoletnim.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi intensywne czynności wyjaśniające.



