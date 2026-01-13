Do Sądeckiego Szpitala Specjalistycznego trafiło 20-miesięczne dziecko z poważnymi obrażeniami. Lekarze, zaniepokojeni zakresem urazów, natychmiast powiadomili policję o podejrzeniu znęcania się nad małoletnim. Sprawą zajmują się obecnie służby pod nadzorem prokuratury.
W poniedziałek do szpitala w Nowym Sączu zgłosili się rodzice z 20-miesięcznym dzieckiem - poinformował portal miastons.pl.
Jak wynika z ustaleń, u malucha stwierdzono poważne urazy, w tym obrażenia czaszki, brzucha oraz kończyn górnych.
Personel medyczny natychmiast zareagował i powiadomił policję.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika szpitala dziecko zostało przyjęte do placówki o godzinie 15:35. O godzinie 19:31 zostało przetransportowane do specjalistycznej placówki w Krakowie-Prokocimiu, gdzie otrzymuje dalszą, specjalistyczną pomoc medyczną.
Zawiadomienie, które złożył szpital, dotyczy podejrzenia znęcania się nad małoletnim.
Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi intensywne czynności wyjaśniające.