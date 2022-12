"Ten hub, ale również cały system transportu jest przygotowany na ewentualnie zwiększenie liczby napływających pacjentów" - powiedział w Medevac Hub Jasionka (woj. podkarpackie) minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Ukrainy Wiktor Liaszko i minister zdrowia Adam Niedzielski / Darek Delmanowicz / PAP

Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że spotkał się z szefem ukraińskiego resortu zdrowia Wiktorem Liaszko po to, aby uzgodnić warunki ewakuacji pacjentów ukraińskich, ale też ich powrotu z całej Europy do Polski.

Chciałem również zadeklarować, że ta infrastruktura, ten hub, ale również cały system transportu pacjentów jest przygotowany na ewentualnie zwiększenie liczby napływających pacjentów - mówił Niedzielski.

Wydolność tego hubu jest o wiele większa i nie jest w tej chwili w pełni wykorzystywana. Składam deklarację na ręce pana ministra Liaszki, że jesteśmy do dyspozycji i czekamy na wyraźny sygnał do ewentualnego zwiększenia wydolności - mówił Niedzielski.

Obaj z panem ministrem Liaszko mamy przekonanie, że ta praca wykonywana tu jest na najwyższym poziomie i pacjenci z Ukrainy mogą we względnie komfortowych warunkach dotrzeć do docelowego miejsca leczenia, bo przypominam, że ideą tego miejsca jest to, żeby pacjentom, którzy przyjeżdżają z różnych stron Ukrainy, zapewnić leczenie również w innych krajach europejskich, nie tylko w Polsce - powiedział.

Szef MZ dodał, że samolot startujący z lotniska w Jasionce transportuje ich do szpitali w całej Europie.

Dzisiaj miał miejsce transport pacjentów, którzy trafili zarówno do Holandii jak i Norwegii - podał Niedzielski. Sprecyzował, że byli to pacjenci bezpośrednio dotknięci działaniami wojennymi - z ranami postrzałowymi oraz pacjenci onkologiczni.