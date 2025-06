Antyterroryści i negocjatorzy policyjni prowadzą akcję przy ul. Fredry w Krakowie. Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM w jednym z mieszkań mężczyzna zabarykadował się z niebezpiecznym narzędziem. Na miejscu jest także policja i karetki. Służby proszą, aby nie zbliżać się do tego miejsca i nie wychodzić na balkony.

Zdj. poglądowe / Polska Press/East News / East News

Mężczyzna może mieć niebezpieczne przedmioty. Akcja policyjna trwa. Są w nią zaangażowani m.in. negocjatorzy i antyterroryści. Prosimy wszystkich, aby tam nie podchodzili i dali służbom pracować - powiedziała RMF FM mł. asp. Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarliśmy, wynika, że nad ranem mężczyzna pobił żonę (miało to się stać na zewnątrz). Później uciekł samochodem, dotarł do swojego mieszkania i tam się zabarykadował. Wyjazd z osiedla jest zablokowany.

Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

