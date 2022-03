Kraków otrzyma 350 mln zł ze środków rządowych na inwestycje infrastrukturalne związane ze współorganizacją Igrzysk Europejskich (IE) w 2023 r. Zdaniem władz samorządowych nie ma już przeszkód do podpisania tzw. umowy host city. Powinna ona być zawarta "w najbliższym czasie".

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (po lewej) i minister infrastruktury Andrzeja Adamczyka (po prawej) / Łukasz Gągulski / PAP

Umowa w sprawie dofinansowania z budżetu państwa przedsięwzięć infrastrukturalnych w związku ze współorganizacją IE została podpisana we wtorek przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego.

Adamczyk wskazał podczas briefingu, że stolica małopolski w ramach przygotowań infrastruktury na IE otrzyma z budżetu państwa 350 mln zł. Rządowe wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na 16 realizowanych już miejskich inwestycji. Dzięki temu zwolnione zostaną środki na inne przedsięwzięcia infrastrukturalne w Krakowie.

Zobacz również: Igrzyska Europejskie w Krakowie będą kosztować 400 mln złotych

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Zgodnie z umową, rządowe dofinansowanie zagwarantowano 16 inwestycjom infrastrukturalnym w Krakowie, w 2022 r. na kwotę 244,6 mln zł i w 2023 r. - 105,4 mln zł. Są to:

rozbudowa ul. Igołomskiej,

rozbudowa al. 29 Listopada,

rozbudowa ul. Łokietka,

modernizacja torowisk tramwajowych,

przebudowa ul. Fatimskiej,

przebudowa ul. Królowej Jadwigi,

rozbudowa ul. Czerwone Maki z budową chodnika,

przebudowa ul. Glinik,

rozbudowa ul. Wrobela,

rozbudowa ul. Fortecznej,

budowa układu komunikacyjnego przy Szpitalu Uniwersyteckim.

budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki-Zabłocie,

rozbudowa ulic Rogozińskiego i al. Pokoju,

rozbudowa ul. Ważewskiego,

program modernizacji dróg i chodników

oraz program budowy ścieżek rowerowych.

Co powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski?

Cytat W bardzo niepewnym czasie to bardzo ważna decyzja o przeznaczeniu konkretnych środków finansowych na realizację inwestycji strukturalnych - Kraków i Małopolskę te środki na pewno wzmocnią - zaznaczył Adamczyk.

Według niego zadania, które otrzymają wsparcie zostały wytypowane na zasadzie kompromisu, jako najkorzystniejsze z punktu widzenia komunikacji miasta.

Kraków dzięki prowadzonym inwestycjom i wsparciu finansowemu będzie miastem doskonale przygotowanym nie tylko na Igrzyska Europejskie, ale i inne wydarzenia sportowe, które w tym mieście będą organizowane - ocenił.

Jak wskazał podczas briefingu prezydent Jacek Majchrowski, dzięki wielomilionowemu wsparciu zrealizowane zostaną ważne remonty i modernizacje dróg, torowisk i chodników oraz budowy ścieżek rowerowych.

Zdaniem Majchrowskiego podpisanie umowy dotyczącej współfinansowania przez rząd zadań infrastrukturalnych, a w najbliższym czasie także zadań sportowych na 150 mln zł, przybliża miasto i województwo do podpisania tzw. umowy host city.

Cytat Jesteśmy dobrej myśli, że ze wszystkim zdążymy - zaznaczył Majchrowski.

Także Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego i przewodniczący komitetu organizacyjnego III Igrzysk Europejskich zadeklarował gotowość do jak najszybszego podpisana umowy host city.

Wydaje się, że na dzień dzisiejszy nie mamy już większych przeszkód do podpisania umowy host city. Będziemy z panem prezydentem podpisywać tę umowę w jak najszybszym terminie, to nam otworzy te wszystkie rzeczy już ostatecznie, jeżeli chodzi już o "czyste" przygotowania do igrzysk - mówił marszałek.

Co to są Igrzyska Europejskie?

Igrzyska Europejskie po raz pierwszy odbyły się w 2015 r. w Baku, a następnie w 2019 r. w Mińsku.

O organizacji kolejnej edycji w Polsce zdecydowały w 2019 r. w Mińsku narodowe komitety zrzeszone w stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC).

Zgodnie z planami, głównym miejscem sportowych rywalizacji ma być Kraków, ale zawody odbędą się także w innych miejscach Małopolski oraz na Śląsku.