Dobra informacja dla kierowców: 24 sierpnia otwarte zostanie po remoncie skrzyżowanie pod Domem Handlowym "Jubilat". To oznacza, że na Most Dębnicki kierowcy wjadą dwoma, a nie jak do tej pory jednym pasem. Remont ul. Zwierzynieckiej też powoli dobiega końca, za to na dokończenie prac na ul. Kościuszki trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy.