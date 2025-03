"Jak pogodzić pracę z dobrostanem psychicznym? Jakie wyzwania stawia przed nami starzejące się społeczeństwo? Czy mamy jeszcze czas, by uratować świat przed zmianami klimatu?" - te i wiele innych tematów, związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, znajdzie się w programie konferencji CSR Poland 2025, organizowanej przez Fundację Poland Business Run i inicjatywę Be Closer w Krakowie.

Konferencja CSR Poland / Materiały prasowe

Konferencja odbędzie się 20 i 21 marca 2025 w Centrum Konferencyjnym CKF_13 przy ul. Fabrycznej w Krakowie i będzie skierowana głównie do pracowników działów CSR, DE&I, EB, HR, marketingu oraz innych osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju.

Za organizację odpowiada Fundacja Poland Business Run, najbardziej znana z charytatywnego biegu Poland Business Run, a także edukacyjna inicjatywa Be Closer, która łączy biznes z NGO.

Wiele mówi się o idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Trzecia edycja naszej konferencji pozwoli poznać know-how najlepszych inwestycji z zakresu CSR i wykorzystać to w swojej pracy. Wybitni specjaliści, których zaprosiliśmy w tym roku, pokażą realne projekty CSR i małe oddolne inicjatywy w firmach, jak również kulisy ich powstawania. Wierzymy, że nasze wydarzenie może przybliżyć nas do zmiany świata na lepsze. Zapraszamy wszystkich do bycia częścią tej zmiany! - mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run, organizatorka konferencji CSR Poland i konkursu CSR Poland Awards.

W pierwszym dniu konferencji organizatorzy zaplanowali prezentacje z udziałem ekspertów z branży CSR, ESG, HR i PR, którzy podzielą się m.in. case studies z najciekawszych działań społecznej odpowiedzialności biznesu - z zakresu zdrowia psychicznego, zmian klimatu i bioróżnorodności, starzenia się społeczeństw oraz dostępności.

Wśród prelegentów i prelegentek znaleźli się m.in.: Joanna Flis, Marcin Popkiewicz, Paulina Mazur, Tomasz Szklarski, Monika Borycka czy Dagmara Pakulska. Każdy blok tematyczny zawierał będzie prelekcje oraz panele dyskusyjne.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji będzie uroczysta gala, podczas której zostaną nagrodzeni laureaci konkursu CSR Poland Awards 2025. Konkurs ma na celu docenienie wyjątkowych inicjatyw z zakresu CSR lub ESG, wolontariatu pracowniczego czy projektów dla lokalnej społeczności.

Nagrody przyznawane będą w 4 kategoriach: Community engagement, Volunteering, Employee wellbeing oraz CSR Leader. Zostanie też nagrodzony najlepszy projekt z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością (Accessibility and inclusivity). Na początku marca 2025 r. zostanie opublikowana lista nominowanych.

Drugiego dnia przewidziano cztery praktyczne szkolenia i warsztaty:

● “Jak przekazać trudne informacje w sposób klarowny i budujący zaufanie, będąc jednocześnie autentycznym i w zgodzie ze sobą" - prow. Anna Krysiak, Anna Romaniecka- Mankiewicz

● “ESG w praktyce: Wprowadzenie, wymogi i strategie dla firm" - prow. Katarzyna Gajus-Wyrwicz, Ewa Bednarczyk

● “CSR & Digital, czyli warsztaty z mądrego wykorzystywania języka i narzędzi cyfrowych do projektowania komunikacji" - prow. Dagmara Pakulska

● “Wolontariat pracowniczy na serio czyli jak angażować, uświadamiać i przywracać poczucie sensu?" - prow.Izabela Dyakowska

Konferencja CSR Poland to dobra okazja, by zainspirować się najlepszymi projektami społecznymi i zacząć działać w swojej firmie, a także nawiązać kontakt z ludźmi z branży i działać potem z nimi na zasadzie networkingu.

Szczegóły wydarzenia, program i prelegenci znajdują się na stronie www.csrpoland.pl.

Organizatorami głównymi wydarzenia są Fundacja Poland Business Run i inicjatywa Be Closer. Sponsorem Strategicznym jest Medicover Sport, a Sponsorami Głównymi - UBS i Euroclear.