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Śledczy ustalili tożsamość osób podejrzanych o podpalenie produkujących części do dronów zakładów WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej w Świętokrzyskiem - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Za podpaleniem ma stać dwoje obywateli Serbii.

Służby po podpaleniu na terenie zakładów WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej, fot. Adam Kumorowicz

Służby po podpaleniu na terenie zakładów WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej, fot. Adam Kumorowicz / PAP

Chodzi o zdarzenie z końca sierpnia tego roku. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo dotyczące dywersji na zlecenie obcego wywiadu.

Kobieta i mężczyzna z Serbii

Jak się dowiedział nasz reporter, za podpaleniem mają stać kobieta i mężczyzna. Oboje to obywatele Serbii. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na rzecz obcego wywiadu, której celem było popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Z ustaleń śledczych wynika, że ogień w skarżyskich zakładach wzniecono celowo z użyciem łatwopalnej substancji. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę w pomieszczeniach firmy.

Po zdarzeniu cudzoziemcy opuścili Polskę. Od końca sierpnia są bezskutecznie ścigani. Najpierw sąd w Kielcach wystawił za nimi Europejski Nakaz Aresztowania, potem krakowski sąd wystawił list gończy.

Dziewięć minut, 20 kilometrów. Nowe informacje o dronie, który wtargnął do Polski To był dron odrzutowy. Wleciał 20 kilometrów w głąb Polski i przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej dziewięć minut - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Do wtargnięcia rosyjskiego bezzałogowca doszło w poniedziałek przed północą.

Interpol odmówił ścigania ich „czerwoną notą”

Polski wymiar sprawiedliwości stara się o ściganie tej dwójki „czerwoną notą” Interpolu. Okazuje się jednak, że są z tym duże problemy. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ta międzynarodowa organizacja skupiająca policje 195 krajów odmówiła ścigania Serbów.

W uzasadnieniu Interpol przekonuje, że wpisanie Serbów na listę priorytetowych poszukiwań międzynarodowych podważyłoby jej neutralność.

Interpol tłumaczy, że podpalona została fabryka produkująca części do dronów, która zaopatruje także walczącą z Rosją Ukrainę, a trwająca wojna sprawia, że nie ma gwarancji bezstronności zarzutów dla tych cudzoziemców.