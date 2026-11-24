Chodzi o zdarzenie z końca sierpnia tego roku. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo dotyczące dywersji na zlecenie obcego wywiadu.
Kobieta i mężczyzna z Serbii
Jak się dowiedział nasz reporter, za podpaleniem mają stać kobieta i mężczyzna. Oboje to obywatele Serbii. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na rzecz obcego wywiadu, której celem było popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym.
Z ustaleń śledczych wynika, że ogień w skarżyskich zakładach wzniecono celowo z użyciem łatwopalnej substancji. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę w pomieszczeniach firmy.
Po zdarzeniu cudzoziemcy opuścili Polskę. Od końca sierpnia są bezskutecznie ścigani. Najpierw sąd w Kielcach wystawił za nimi Europejski Nakaz Aresztowania, potem krakowski sąd wystawił list gończy.
Interpol odmówił ścigania ich „czerwoną notą”
Polski wymiar sprawiedliwości stara się o ściganie tej dwójki „czerwoną notą” Interpolu. Okazuje się jednak, że są z tym duże problemy. Jak dowiedział się reporter RMF FM, ta międzynarodowa organizacja skupiająca policje 195 krajów odmówiła ścigania Serbów.
W uzasadnieniu Interpol przekonuje, że wpisanie Serbów na listę priorytetowych poszukiwań międzynarodowych podważyłoby jej neutralność.
Interpol tłumaczy, że podpalona została fabryka produkująca części do dronów, która zaopatruje także walczącą z Rosją Ukrainę, a trwająca wojna sprawia, że nie ma gwarancji bezstronności zarzutów dla tych cudzoziemców.