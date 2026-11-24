RMF24

Sylwia Rembiszewska-Piątek zrezygnowała z funkcji III zastępcy prezydenta Olsztyna. Decyzja ta została ogłoszona przez olsztyński ratusz, a jej powody nie zostały oficjalnie podane. Rezygnacja nastąpiła po kilku miesiącach intensywnej krytyki ze strony środowisk prawicowych, która rozpoczęła się po udostępnieniu przez wiceprezydentkę kontrowersyjnego wpisu w mediach społecznościowych.

Olsztyński ratusz poinformował, że Sylwia Rembiszewska-Piątek zrezygnowała z funkcji wiceprezydentki Olsztyna.

Sprawa sięga lipca 2026 roku, kiedy Sylwia Rembiszewska-Piątek udostępniła na swoim profilu wpis autorstwa pisarki Manueli Gretkowskiej. W poście znalazły się mocne słowa krytyki pod adresem „kleru, PiS i Konfederacji”, a użyte w nim wulgarne słowo napisano czcionką przypominającą solidarnościową „solidarycę”. Wpis wywołał natychmiastową reakcję środowisk prawicowych, które domagały się dymisji wiceprezydentki.

Presja polityczna i konsekwencje

Mimo że Rembiszewska-Piątek przeprosiła za udostępnienie wpisu i szybko go usunęła, radni oraz parlamentarzyści PiS nie ustępowali w żądaniach jej odwołania. Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk najpierw przeprowadził z wiceprezydentką „poważną rozmowę”, a następnie zdegradował ją z funkcji I zastępcy do III zastępcy prezydenta. Jednak to nie zakończyło sprawy – presja ze strony prawicowych środowisk tylko narastała.

W centrum Olsztyna pojawił się nawet plakat z wizerunkiem Rembiszewskiej-Piątek i ostrym komentarzem, który został później zarekwirowany przez policję. W jego miejsce zawieszono nowy plakat z informacją o wcześniejszej krytyce.

Doniesienie do prokuratury

We wrześniu fundacja „Pro patria” złożyła na Sylwię Rembiszewską-Piątek doniesienie do prokuratury. Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, „są w tej sprawie prowadzone czynności sprawdzające, nikomu nie przedstawiono zarzutów”.

W obronie wiceprezydentki stanęła niewielka grupa osób, która podkreślała, że wpis nie był jej autorstwa, a jedynie został przez nią udostępniony. Zwracano również uwagę, że dotyczył on ważnych, bieżących spraw społecznych.

Po rezygnacji Sylwii Rembiszewskiej-Piątek jej obowiązki zostaną podzielone pomiędzy innych członków władz miasta. Kwestie kultury i organizacji pozarządowych przejmie I zastępczyni prezydenta Justyna Sarna-Pezowicz, za sport odpowiadać będzie II zastępca prezydenta Marcin Szwarc, a sprawy edukacji, zdrowia i polityki społecznej – skarbnik miasta Anna Staśkiewicz.