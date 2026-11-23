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Polskie przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun trafią do Królewskiej Armii Holenderskiej. W poniedziałek w zakładach MESKO w Skarżysku-Kamiennej podpisano aneks umożliwiający sprzedaż tych nowoczesnych systemów obrony powietrznej. To kolejny sukces polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie międzynarodowej.

W poniedziałek w zakładach MESKO w Skarżysku-Kamiennej podpisano aneks do umowy ramowej, który otwiera drogę do sprzedaży przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun Królewskiej Armii Holenderskiej. Zakupy będą realizowane w ramach wspólnych europejskich zamówień finansowanych z unijnego instrumentu SAFE (Security Action for Europe).

Umowa ramowa, podpisana 24 sierpnia 2026 roku przez Agencję Uzbrojenia i MESKO, przewidywała dostawy kilku tysięcy pocisków i kilkuset zestawów startowych dla Polski, Litwy, Łotwy i Norwegii. Polska pełni rolę lidera w tym projekcie, a ponad 80 proc. zamówionych systemów trafi do polskiej armii.

Kolejne kraje zainteresowane Piorunami

Podczas uroczystości podpisania aneksu wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że to dopiero początek ekspansji polskich zestawów Piorun na rynki zagraniczne. Dodała, że kolejne państwa wyrażają zainteresowanie zakupem tych nowoczesnych systemów obrony powietrznej.

Piorun to polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu, będący rozwinięciem znanego już systemu Grom. W Wojsku Polskim służy do zwalczania nisko lecących celów, takich jak samoloty, śmigłowce czy drony.

Fot. Adam Ziemienowicz / PAP

Wzrost produkcji

Produkcja przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun w polskich zakładach MESKO osiągnęła w 2026 roku rekordowy poziom. Jak poinformowała wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, w ciągu ostatnich miesięcy fabryka zwiększyła swoje możliwości z kilkuset do 1500 wyprodukowanych zestawów rocznie. To jednak dopiero początek – zapowiedziano dalszy wzrost produkcji w najbliższych latach.

Wiceminister aktywów państwowych, Konrad Gołota, podkreślił, że zwiększanie produkcji jest konieczne zarówno ze względu na potrzeby krajowe, jak i eksportowe.

Sobkowiak-Czarnecka przekazała też, że MESKO zrealizowało już wszystkie dostawy zestawów Piorun przewidziane dla polskiej armii na 2026 rok. Agencja Uzbrojenia, która odpowiada za zakupy sprzętu wojskowego, prowadzi obecnie rozmowy nie tylko na potrzeby Wojska Polskiego, ale również z przedstawicielami sił zbrojnych innych krajów europejskich.

Nowe inwestycje i rozwój linii produkcyjnych

W ubiegłym tygodniu podpisano umowę o wsparciu inwestycji MESKO z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Przewidziane środki – 368,75 mln zł – pozwolą na rozbudowę zakładów, uruchomienie nowej linii produkcyjnej oraz przygotowanie do produkcji nowej wersji systemu – Piorun 2. Całkowita wartość inwestycji to ponad 400 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na grudzień 2028 roku. Dzięki temu moce produkcyjne wzrosną do około 2,5 tysiąca zestawów rocznie.

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Adam Leszkiewicz, podkreślił, że rozwój mocy produkcyjnych MESKO to odpowiedź na rosnące zamówienia zagraniczne. Wskazał również, że podpisane porozumienia są ważnym doświadczeniem dla PGZ w zakresie organizowania wspólnych zakupów europejskich i budowania partnerstw przemysłowych. Polski przemysł obronny przygotowuje się do szerszego udziału w europejskich mechanizmach finansowania i zamawiania uzbrojenia.

Misja gospodarcza i promocja polskiej broni

Już w poniedziałek przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozpoczynają misję gospodarczą w Estonii, a na środę zaplanowano rozmowy na Litwie. Jednym z głównych tematów tych wizyt będą właśnie zestawy Piorun. Prezes PGZ podkreślił, że sukces eksportowy tego uzbrojenia może otworzyć drzwi do zagranicznej promocji także innych produktów polskiego przemysłu obronnego.

Polska broń zdobywa coraz większe uznanie na europejskich rynkach, a inwestycje w rozwój produkcji mają zapewnić utrzymanie tej pozycji w kolejnych latach.

Sukces eksportowy polskiej zbrojeniówki

Do końca 2025 roku MESKO podpisało umowy eksportowe na dostawy Piorunów do siedmiu państw, w tym Belgii, Estonii, Łotwy, Mołdawii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Szwecji. Szwedzka agencja zakupów obronnych wyceniła swoje zamówienie na około 3 miliardy koron szwedzkich. Pioruny sprawdziły się również na froncie w Ukrainie, gdzie skutecznie wspierają obronę przed rosyjską inwazją.

Unijne wsparcie dla wspólnych zakupów

Instrument SAFE, w ramach którego realizowane są wspólne zamówienia, umożliwia państwom członkowskim uzyskanie do 150 miliardów euro długoterminowych pożyczek na inwestycje w obronność. Polska otrzymała największą pulę środków – 43,7 miliarda euro, z czego pierwsza transza w wysokości 6,6 miliarda euro została przekazana w maju 2026 roku.