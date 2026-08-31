Pożar w fabryce dronów. Jest śledztwo ws. przestępstwa o charakterze terrorystycznym

RMF24

Policjanci poszukują podpalacza, który w nocy wywołał pożar w zakładach produkujących drony w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Śledztwo w sprawie przestępstwa o charakterze terrorystycznym wszczął Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej. Wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 mln zł.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, drobiazgowo analizowane są zapisy kamer monitoringu. Wewnętrzny system w firmie zarejestrował sprawcę w kominiarce z plecakiem, który miał podłożyć ogień w jednym z pomieszczeń. Wcześniej intruz uruchomił alarm antywłamaniowy. Sprawdzane są też filmy z ulicznych kamer.

„Wszystkie procedury i systemy zadziałały prawidłowo, pożar udało się błyskawicznie ugasić. Ogromne podziękowania dla straży pożarnej i dla pracowników, którzy podjęli działania ratownicze. Zakład po zakończeniu formalności wznowi działanie” - podkreślała w komunikacie Grupa WB.

Biegli badają, jakiej substancji użyto do podpalenia. Służby analizują też, czy są podstawy, by łączyć ostatnie pożary w zakładach produkujących systemy wykorzystywane w armii. W zeszłym tygodniu udaremniono próbę podpalenia fabryki dronów na Słowacji. Wczoraj w Lublinie spłonęła hala zakładów produkujących kompozytowe części do samolotów.

„W związku z pożarem, do którego doszło w Skarżysku-Kamiennej, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach powołał specjalną grupę, której zadaniem jest kompleksowe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, a także wszechstronne wyjaśnienie wszystkich wątków mogących mieć znaczenie dla sprawy” - przekazała policja w komunikacie. Na czele zespołu stanął zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jacek Cholewa, nadzorujący pion kryminalny. W skład grupy weszli doświadczeni funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Pożar w fabryce produkującej drony. ABW na miejscu Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru na terenie zakładu produkcyjnego drony w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Gdy w budynku pojawił się ogień, zakład nie pracował. Nie ma osób poszkodowanych.

Obcy wywiad?

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wszczął w poniedziałek śledztwo w sprawie pożaru na terenie przedsiębiorstwa WB Electronics SA w Skarżysku-Kamiennej.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, polegającego na celowym wywołaniu pożaru poprzez podłożenie ładunku zawierającego materiały łatwopalne – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej.

Dodał, że w wyniku pożaru zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe, a wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 mln zł. Zaznaczył, że za te czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzone jest wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Dotychczas w tej sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.