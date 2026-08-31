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Pożar w fabryce dronów. Jest śledztwo ws. przestępstwa o charakterze terrorystycznym

Autor: , , Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (16:02) Aktualizacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (18:41)

Policjanci poszukują podpalacza, który w nocy wywołał pożar w zakładach produkujących drony w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Śledztwo w sprawie przestępstwa o charakterze terrorystycznym wszczął Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej. Wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 mln zł.

Pożar w fabryce dronów. Jest śledztwo ws. przestępstwa o charakterze terrorystycznym
Służby ustalają przyczyny pożaru na terenie zakładu Grupy WB w Skarżysku-Kamiennej (fot. Adam Kumorowicz) /PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, drobiazgowo analizowane są zapisy kamer monitoringu. Wewnętrzny system w firmie zarejestrował sprawcę w kominiarce z plecakiem, który miał podłożyć ogień w jednym z pomieszczeń. Wcześniej intruz uruchomił alarm antywłamaniowy. Sprawdzane są też filmy z ulicznych kamer.

„Wszystkie procedury i systemy zadziałały prawidłowo, pożar udało się błyskawicznie ugasić. Ogromne podziękowania dla straży pożarnej i dla pracowników, którzy podjęli działania ratownicze. Zakład po zakończeniu formalności wznowi działanie” - podkreślała w komunikacie Grupa WB.

Biegli badają, jakiej substancji użyto do podpalenia. Służby analizują też, czy są podstawy, by łączyć ostatnie pożary w zakładach produkujących systemy wykorzystywane w armii. W zeszłym tygodniu udaremniono próbę podpalenia fabryki dronów na Słowacji. Wczoraj w Lublinie spłonęła hala zakładów produkujących kompozytowe części do samolotów. 

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„W związku z pożarem, do którego doszło w Skarżysku-Kamiennej, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach powołał specjalną grupę, której zadaniem jest kompleksowe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, a także wszechstronne wyjaśnienie wszystkich wątków mogących mieć znaczenie dla sprawy” - przekazała policja w komunikacie.  Na czele zespołu stanął zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jacek Cholewa, nadzorujący pion kryminalny. W skład grupy weszli doświadczeni funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

 

Obcy wywiad? 

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wszczął w poniedziałek śledztwo w sprawie pożaru na terenie przedsiębiorstwa WB Electronics SA w Skarżysku-Kamiennej.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym, polegającego na celowym wywołaniu pożaru poprzez podłożenie ładunku zawierającego materiały łatwopalne – powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej.

Dodał, że w wyniku pożaru zniszczeniu uległy pomieszczenia magazynowe, a wartość wyrządzonej szkody wynosi co najmniej 15 mln zł. Zaznaczył, że za te czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzone jest wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Dotychczas w tej sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.


Źródło: RMF24
Tagi: pożar Skarżysko-Kamienna
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