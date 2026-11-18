RMF24

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Władze Kielc przedstawiły projekt budżetu miasta na 2027 rok. Dokument zakłada dochody na poziomie 2,451 mld zł i wydatki wynoszące 2,536 mld zł. Planowany deficyt to 84 mln zł, a zadłużenie miasta ma sięgnąć 1,449 mld zł. Prezydent Agata Wojda określiła projekt jako „budżet bezpieczeństwa i rozwoju”.

Miasto zapowiada, że w 2027 roku będzie realizować lub rozpocznie inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych o łącznej wartości 180 mln zł. Jednocześnie mieszkańcy nie mają zapłacić więcej za lokalne podatki i podstawowe miejskie usługi.

Najwięcej pieniędzy na oświatę i pomoc społeczną

Największą część wydatków bieżących pochłonie oświata – ponad 46 proc. budżetu. Na pomoc społeczną, politykę społeczną i rodzinę miasto przeznaczy ponad 19 proc. środków.

Transport ma stanowić 7,8 proc. wydatków, administracja – 6,5 proc., gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,1 proc., a bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa – 2,8 proc.

Bez podwyżek podatków, biletów i opłat za śmieci

Projekt nie przewiduje podwyżek dla mieszkańców. Na obecnym poziomie mają pozostać:

stawki podatku od nieruchomości,

ceny biletów komunikacji miejskiej,

opłaty w strefie płatnego parkowania,

opłaty za odbiór odpadów.

W 2027 roku mają również ruszyć Kielecka Karta Mieszkańca i Portal Mieszkańca. Karta ma być skierowana przede wszystkim do osób rozliczających podatki w Kielcach i zapewniać im utrzymanie opłat na dotychczasowym poziomie.

Tereny dla inwestorów i nowy Inkubator Technologiczny

Jednym z głównych kierunków budżetu ma być przygotowanie terenów pod nowe inwestycje. Budowa układu drogowego w Kieleckim Parku Przemysłowym ma umożliwić udostępnienie 35 hektarów terenów inwestycyjnych.

Miasto chce też zaprojektować układ drogowy na tzw. Nowym Malikowie – między ulicami Malików i Piekoszowską oraz terenami kolejowymi. Dzięki temu dostępnych ma być kolejnych 40 hektarów. Szacowany koszt tej inwestycji to 67 mln zł, przy czym realizacja została rozpisana na lata po 2027 roku.

Rozpocząć ma się również projektowanie układu drogowego na Niewachlowie II. Wstępny koszt tego zadania oszacowano na około 20 mln zł. W budżecie zaplanowano ponadto 10 mln zł rezerwy na najpilniejsze działania związane z tworzeniem terenów inwestycyjnych.

Wśród dużych projektów znalazła się także budowa Inkubatora Technologicznego przy Krakowskiej Rogatce.

Remonty ulic, chodników i placów zabaw

W budżecie pozostaną miejskie programy „Kielce bez dziur”, „Bezpieczny chodnik” i „Przyjazny plac zabaw”.

Na remonty dróg w ramach programu „Kielce bez dziur” zapisano 10 mln zł. Modernizacje mają objąć ulice:

Leszczyńską (od Al. Solidarności do ul. Poleskiej),

Naruszewicza (od ul. Piekoszowskiej do ul. Łokietka),

aleję Legionów (od ul. Krakowskiej do ul. Husarskiej),

Chrobrego (od ul. Jagiellońskiej w kierunku ul. Piekoszowskiej),

Batalionów Chłopskich (od ul. Zakładowej do ul. 1-go Maja),

Jasną (od ul. Okrzei do ul. Zagnańskiej).

Część prac ma zostać przeprowadzona w pobliżu szkół. Jak podkreślają władze miasta, ma to poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Na program „Bezpieczny chodnik” przewidziano 3 mln zł. Remonty zaplanowano przy ulicach Chrobrego, Batalionów Chłopskich, Posłowickiej, Leszczyńskiej, Kościuszki i Astronautów, a także w Parku Dygasińskiego.

Z kolei 2,3 mln zł ma kosztować modernizacja placów zabaw w Dolinie Silnicy, Lesie Komunalnym i przy ul. Piaseczny Dół. Dodatkowe place zostaną wyremontowane z Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego – za około 3,5 mln zł.

Miasto ma również kontynuować budowę dróg rowerowych i ciągów pieszych, budowę hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym oraz rozbudowę Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Langiewicza.

Bezpieczeństwo, odwodnienie i miejsca schronienia

W 2027 roku planowany jest przetarg na zaprojektowanie i budowę trzech dróg na osiedlu Dąbrowa II. Na uzbrojenie tego terenu w infrastrukturę drogową w kolejnych latach miasto chce przeznaczyć 16 mln zł.

Kielce starają się też o środki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Wśród projektów wskazano modernizację ul. Tarnowskiej, budowę miejsc schronienia połączonych z parkingami przy ulicach Solnej, Grunwaldzkiej i Kamińskiego, a także inwestycje w cyberbezpieczeństwo miejskiej infrastruktury. Łączna wartość tych zadań została oszacowana na 180 mln zł.

Zapowiedziano również przygotowania do dużych inwestycji przeciwpowodziowych i wodociągowych. Chodzi m.in. o budowę zbiorników retencyjnych pod rondem Giedroycia i przy ul. Klonowej, odwodnienie ul. Szwedzkiej oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Pakosz, Łanowej i Weterynaryjnej.

Rewitalizacja centrum i inwestycje sportowe

W przyszłym roku rozpocząć mają się prace przygotowawcze lub realizacyjne przy kilku ważnych inwestycjach w przestrzeni miejskiej. Na liście są:

rewitalizacja Doliny Silnicy,

rewitalizacja Placu Wolności,

odnowienie stawu w Parku Miejskim,

modernizacja Amfiteatru Kadzielnia,

przebudowa Muzeum Zabawek i Zabawy.

Miasto zapowiada także inwestycje sportowe. Na Stadionie Miejskim planowana jest wymiana murawy i modernizacja oświetlenia. Według władz ma to poprawić standard obiektu i umożliwić organizację spotkań na poziomie ekstraklasy. Przewidziano też modernizację szatni w Hali Legionów oraz zakup elektrycznych rowerów miejskich.

Autobusy zeroemisyjne i nowe tablice przystankowe

Projekt budżetu zakłada dalszą modernizację komunikacji miejskiej. W Kielcach mają powstać nowe przystanki i zostać uruchomione linie autobusowe na obszarach obecnie pozbawionych takiego połączenia.

Miasto planuje budowę bazy dla pojazdów elektrycznych oraz zakup kolejnych autobusów zeroemisyjnych. Wymienionych ma zostać 60 elektronicznych tablic przystankowych, a 10 nowych zostanie zamontowanych.

Projekt budżetu trafi teraz do radnych. Poprawki będzie można zgłaszać do 27 listopada, a sesja budżetowa ma się odbyć w drugiej połowie grudnia.