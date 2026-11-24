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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w wywiadzie dla agencji Bloomberga, że to siły ukraińskie przeprowadziły atak na rosyjski statek w Zatoce Fińskiej. „Zrobiliśmy wszystko jak należy” - przekazał.

Rosyjski statek towarowy Sparta II, zmierzający prawdopodobnie do obwodu królewieckiego, stanął w płomieniach w sobotę po ataku dronów na wodach międzynarodowych w Zatoce Fińskiej. Uszkodzona jednostka zdryfowała na wody fińskie, a jej 16-osobowa załoga została ewakuowana na inny rosyjski statek. Jeden z marynarzy odniósł lekkie obrażenia.

Akcja gaśnicza na pokładzie Sparty II była prowadzona przez fińską straż graniczną przy wsparciu fińskich, estońskich i rosyjskich statków ratowniczych. We wtorek ministerstwo transportu Rosji, cytowane przez Reutersa, podało, że uszkodzona jednostka została odholowana do portu w Petersburgu.

Zełenski: Uzasadniony cel

W rozmowie z agencją Bloomberga Wołodymyr Zełenski potwierdził, że za atakiem stała Ukraina.

Zrobiliśmy wszystko jak należy, (…) każdy statek pod rosyjską banderą, każdy, przewożący uzbrojenie lub objęty sankcjami (…) jest dla nas uzasadnionym celem na wodach rosyjskich lub międzynarodowych - podkreślił ukraiński przywódca.

W ostatnich tygodniach Ukraina rozszerzyła skalę działań wymierzonych w rosyjskie jednostki pływające, w tym należące do floty cieni, które zajmują się transportowaniem rosyjskiej ropy naftowej z pominięciem sankcji.

W niedzielę w porcie w Bengazi na wybrzeżu Libii zatopiona została rosyjska korweta Merkury, która została trafiona przez drony. Zełenski potwierdził, że również ten atak przeprowadziły siły ukraińskie.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy Heorhij Tychyj oświadczył we wtorek, że rosyjska korweta Merkury była uzasadnionym celem ataku.