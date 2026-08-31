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Pożar w fabryce produkującej drony. ABW na miejscu

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (10:13)

Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru na terenie zakładu produkującego drony w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Gdy w budynku pojawił się ogień, zakład nie pracował. Nie ma osób poszkodowanych.

Pożar w fabryce produkującej drony. ABW na miejscu
Pożar w fabryce produkującej drony. ABW na miejscu (zdj. ilustracyjne, FotoDax) /Shutterstock

Akcja strażaków już się zakończyła. Policjanci prowadzą oględziny miejsca pożaru. Wykorzystują m.in. drona z kamerą termowizyjną.

Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie. Funkcjonariusze ABW już są na miejscu, analizują informacje - przekazał w rozmowie z TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ostrzegamy przed manipulacjami i dezinformacjami w tej sprawie - dodał.

Dobrzyński podkreślił, że jest za wcześnie, by przesądzać o tym, czy pożar mógł być aktem sabotażu. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy zabezpieczono już nagrania z monitoringu lub jakieś inne dowody. 


Tagi: pożar
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