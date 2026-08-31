Pożar w fabryce produkującej drony. ABW na miejscu

RMF24

Służby ustalają przyczyny nocnego pożaru na terenie zakładu produkującego drony w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Gdy w budynku pojawił się ogień, zakład nie pracował. Nie ma osób poszkodowanych.

Akcja strażaków już się zakończyła. Policjanci prowadzą oględziny miejsca pożaru. Wykorzystują m.in. drona z kamerą termowizyjną.

Sprawę traktujemy niezmiernie poważnie. Funkcjonariusze ABW już są na miejscu, analizują informacje - przekazał w rozmowie z TVN24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ostrzegamy przed manipulacjami i dezinformacjami w tej sprawie - dodał.

Dobrzyński podkreślił, że jest za wcześnie, by przesądzać o tym, czy pożar mógł być aktem sabotażu. Nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy zabezpieczono już nagrania z monitoringu lub jakieś inne dowody.