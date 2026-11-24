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Gwałtownie rośnie poziom wód w Odrze i Zalewie Szczecińskim. Wszystko za sprawą północnego wiatru i tzw. cofki, która powoduje wpychanie wód Bałtyku w głąb lądu. Sytuacja jest poważna – podtopione zostały przystanie, mariny, a lokalne drogi znalazły się pod wodą. Obowiązują alarmy sztormowe i ostrzeżenia hydrologiczne.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w Policach i Trzebieży. W porcie w Trzebieży we wtorek przed południem wodowskaz wskazywał 582 cm, podczas gdy średni stan wody w tym miejscu to 507 cm. W Policach woda zalała bazę Polskiego Związku Wędkarskiego nad rzeką Łarpią oraz pobliską marinę.

Przy wodowskazie 565 cm w Trzebieży nie odczuwamy skutków, ale w nocy było 587 cm. Mamy ponad sto hangarów, około 80 procent zostało podtopionych, ale poważnych strat materialnych na razie nie ma – przekazał Adrian Sobania, wiceprezes przystani PZW z okręgu zachodniopomorskiego, z koła 39 Police Miasto.

Do hangarów położonych najbliżej rzeki wdarła się woda, osiągając poziom do 20 cm. Woda zalała także plac przy tzw. slipie, służącym do wodowania łodzi. Dostęp do niektórych pomieszczeń jest znacznie utrudniony.

Zalana przystań wędkarska w Policach (fot. PAP/Marcin Bielecki) / PAP/EPA

Wysoki poziom wody zmusił gospodarza bazy, Seweryna Nowakowskiego, do natychmiastowej interwencji przy jednej z zacumowanych łodzi. Nie miałem klucza do kłódki, więc ciąłem fleksem. Z powodu wysokiej wody cuma się naprężyła, łódź była przechylona, brakowało kilka centymetrów i woda przelałaby się przez burtę – relacjonował Nowakowski. Dzięki szybkiej reakcji udało się uratować jednostkę przed zalaniem.

Zamknięte drogi i przekroczone stany ostrzegawcze

W Szczecinie na wodowskazie przy Moście Długim we wtorek w południe odnotowano 590 cm – to o 20 cm powyżej stanu ostrzegawczego i zaledwie 10 cm poniżej stanu alarmowego. W Gryfinie poziom wody sięgnął aż 595 cm.

Z powodu zalania zamknięto odcinek drogi wojewódzkiej nr 120 z Gryfina do niemieckiej miejscowości Mescherin. Droga, prowadząca mostami i groblą przez Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią, jest w dużej części pod wodą.

Alarmy sztormowe i ostrzeżenia hydrologiczne

W Trzebieży wciąż obowiązuje alarm sztormowy – ogłaszany, gdy poziom wody przekracza 580 cm. Bosman portu przypomina, że taki poziom wody to już stan zagrożenia, a wszelkie operacje portowe są wstrzymane. Halina Maińska, prezes portu jachtowego w Trzebieży, zapewnia, że wszystkie jednostki znajdujące się w marinie są bezpieczne, jednak zaplanowane na ten tydzień operacje wyciągania jachtów zostały odwołane. Dźwig, za pomocą którego wyciąga się na ląd nawet 20-tonowe łodzie i jachty, nie może pracować przy silnym wietrze – podkreśla Maińska.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne 2. stopnia dla Odry – od Gryfina do ujścia oraz dla Zalewu Szczecińskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do środy, 25 listopada.