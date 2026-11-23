RMF24

Ulicami Ostrowca Świętokrzyskiego przeszedł marsz pamięci ofiar zabójstw w Ostrowcu i zamachu, do którego doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. Uczestnicy nieśli znicze, kwiaty i transparent z hasłem sprzeciwu wobec przemocy.

Spontaniczny odruch

Marsz rozpoczął się o godz. 17 na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Uczestnicy przeszli ulicami Polną i Iłżecką, zatrzymując się na krótko w rejonie ul. Nowej, a następnie skierowali się ulicami Okólną i Aleją 3 Maja w stronę Komendy Powiatowej Policji. Wydarzenie miało charakter obywatelski, bez szyldów organizacji i partii politycznych.

Jak powiedziała organizatorka marszu Zuzanna Wojtas, inicjatywa była spontanicznym odruchem mieszkańców, którzy chcieli wspólnie upamiętnić ofiary tragedii dotykającej zarówno Ostrowiec Świętokrzyski, jak i Kraków.

Wojtas przyznała, że wiadomość o wydarzeniach z 7 listopada była dla niej wstrząsem. Początkowo trudno było jej uwierzyć, że do takiej tragedii doszło, a jej sprawca pochodził z Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak podkreśliła, mieszkańcy miasta zostali szczególnie dotknięci tymi wydarzeniami.

Organizatorka wyjaśniła, że celem marszu było pokazanie solidarności z bliskimi ofiar, ale również zwrócenie uwagi na potrzebę większej życzliwości i zainteresowania drugim człowiekiem.

Marsz pamięci w Ostrowcu Świętokrzyskim (fot. Piotr Polak) / PAP

Dwa miasta połączone w żałobie

Mieszkańcy nieśli znicze, kwiaty oraz transparent z napisem „Ostrowiec Świętokrzyski – Kraków. Łączy nas pamięć, jednoczy sprzeciw wobec przemocy”. Podkreślali przede wszystkim znaczenie wspólnej pamięci o ofiarach obu tragedii. Zwracali uwagę, że wydarzenia w Krakowie i Ostrowcu połączyły mieszkańców obu miast w żałobie. Hasło umieszczone na transparencie odzwierciedlało ich przekonanie, że odpowiedzią na przemoc powinny być solidarność i wzajemne wsparcie.

W marszu uczestniczył również prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec. Jak powiedział, cieszy go oddolna inicjatywa mieszkańców oraz możliwość wsparcia jej organizacji przez samorząd. Cieszę się z tego, że nasi mieszkańcy są razem – podkreślił Łakomiec.

Prezydent zaznaczył, że tragedia z 7 listopada była wydarzeniem bez precedensu, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców. Jak mówił, przez ostatnie dwa tygodnie Ostrowczanie wspierali się nawzajem, niezależnie od codziennych różnic politycznych i światopoglądowych.

Łakomiec zwrócił również uwagę na krzywdzące, jego zdaniem, wypowiedzi pojawiające się w przestrzeni publicznej po zamachu. Podkreślił, że niektórzy mieszkańcy znali rodzinę sprawcy, inni nie mieli z nią żadnych kontaktów, jednak tragedia dotknęła całą lokalną społeczność. Zapewnił, że samorząd podejmuje działania, aby mieszkańcy nie musieli dodatkowo mierzyć się z negatywnymi ocenami i komentarzami dotyczącymi miasta.

Wdzięczność dla policjantów

Ważnym elementem marszu było także podziękowanie funkcjonariuszom policji, którzy interweniowali podczas zamachu w Krakowie. Uczestnicy zamierzali przekazać symboliczne kwiaty ostrowieckim policjantom jako wyraz wdzięczności dla ich kolegów.

Wojtas określiła funkcjonariuszy, którzy interweniowali w Krakowie, mianem „młodych bohaterów”. Zwróciła uwagę, że codzienna służba policjantów wiąże się z ryzykiem, którego mieszkańcy często nie dostrzegają.

Tragedia w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Według dotychczasowych ustaleń śledczych 24-letni Michał O. miał zastrzelić w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim swoich rodziców i siostrę, a następnie udać się do Krakowa. Na Rynku Głównym i w jego okolicach otworzył ogień do przypadkowych osób.

W krakowskim zamachu zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Jeden z mundurowych opuścił dziś szpital. Sprawca został postrzelony podczas interwencji policji i zmarł 9 listopada w szpitalu. Śledztwo dotyczące obu zdarzeń prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.