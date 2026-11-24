RMF24

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Sąd przedłużył o trzy miesiące areszt dla byłego prezesa PKOl Radosława Piesiewicza (wyraził zgodę na podanie pełnego nazwiska). Podejrzany został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie.

Piesiewicz w dniu zatrzymania w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy.

Sąd uwzględnił wówczas wniosek prokuratora i Piesiewicz został aresztowany na trzy miesiące. Obrona złożyła zażalenie na tę decyzję, jednak sąd go nie uwzględnił. Następnie prokuratura złożyła kolejny wniosek o przedłużenie aresztu.

W listopadzie Prokuratura Krajowa postawiła Piesiewiczowi nowy zarzut – wyrządzenia Polskiej Lidze Koszykówki S.A. ponad 1 mln zł szkody przez opłacanie ze środków spółki prywatnych hoteli, restauracji i zagranicznych lotów. Ma to być główny argument za przedłużeniem tymczasowego aresztowania.

We wtorek wnioskiem prokuratury o przedłużenie aresztu zajął się Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd przedłużył tymczasowy areszt dla Radosława Piesiewicza o kolejne trzy miesiące zgodnie z wnioskiem prokuratury – przekazał po zakończeniu wtorkowego posiedzenia jeden z obrońców byłego szefa PKOl, mec. Jędrzej Kupczyński.

Mec. Kupczyński poinformował, że sąd wskazał na istnienie przesłanki ogólnej do stosowania tymczasowego aresztu, czyli wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia zarzucanych czynów oraz dwóch przesłanek szczególnych tj. obawy matactwa i groźby surowej kary. Podkreślił, że obrona będzie kierowała w tej sprawie zażalenie.

Afera Zondacrypto

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka – założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.

Zondacrypto od października 2025 r. była sponsorem generalnym PKOl. W kwietniu 2026 r. Radosław Piesiewicz poinformował, że jeśli do końca miesiąca nie wpłynie kolejna transza środków, komitet zerwie umowę sponsorską. 30 kwietnia podjęto decyzję o wygaszeniu i demontażu neonu sponsora z siedziby komitetu w Warszawie.