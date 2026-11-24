Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym. Ma na to czas do 31 marca każdego roku.
Następnie Państwowa Komisja Wyborcza ma 6 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania na podjęcie decyzji. PKW może: przyjąć sprawozdanie bez zastrzeżeń albo przyjąć sprawozdanie ze wskazaniem uchybień albo odrzucić sprawozdanie.
We wtorkowym komunikacie PKW poinformowała, że na poniedziałkowym posiedzeniu postanowiono przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2025 roku partii:
- Ruch Narodowy,
- POLSKA LIBERALNA Przedsiębiorcy PL!,
- Ruch Naprawy Polski,
- Wolność i Dobrobyt.
Na tym samym posiedzeniu PKW postanowiła odrzucić sprawozdania:
- Stronnictwa Pracy,
- Zjednoczonych Ponad Podziałami,
- Wolnych Republikanów,
- Ruchu Sprawiedliwości Społecznej.
Komisja przyjęła także informację ws. aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w pierwszym półroczu 2026 roku.
Jak stanowi art. 38b ustawy o partiach politycznych, w przypadku odrzucenia sprawozdania przez Państwową Komisję Wyborczą partia polityczna ma prawo wnieść do Sądu Najwyższego skargę na takie postanowienie. Ma na to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprawozdania.