RMF24

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Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła odrzucić sprawozdania czterech partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2025 roku – wynika z informacji na stronie PKW. Ze wskazaniem uchybień przyjęto sprawozdania czterech innych partii.

Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym. Ma na to czas do 31 marca każdego roku.

Następnie Państwowa Komisja Wyborcza ma 6 miesięcy od dnia złożenia sprawozdania na podjęcie decyzji. PKW może: przyjąć sprawozdanie bez zastrzeżeń albo przyjąć sprawozdanie ze wskazaniem uchybień albo odrzucić sprawozdanie.

We wtorkowym komunikacie PKW poinformowała, że na poniedziałkowym posiedzeniu postanowiono przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2025 roku partii:

Ruch Narodowy,

POLSKA LIBERALNA Przedsiębiorcy PL!,

Ruch Naprawy Polski,

Wolność i Dobrobyt.

Na tym samym posiedzeniu PKW postanowiła odrzucić sprawozdania:

Stronnictwa Pracy,

Zjednoczonych Ponad Podziałami,

Wolnych Republikanów,

Ruchu Sprawiedliwości Społecznej.

Komisja przyjęła także informację ws. aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w pierwszym półroczu 2026 roku.

Jak stanowi art. 38b ustawy o partiach politycznych, w przypadku odrzucenia sprawozdania przez Państwową Komisję Wyborczą partia polityczna ma prawo wnieść do Sądu Najwyższego skargę na takie postanowienie. Ma na to 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu sprawozdania.