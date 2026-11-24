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To był dron odrzutowy. Wleciał 20 kilometrów w głąb Polski i przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej dziewięć minut - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Do wtargnięcia rosyjskiego bezzałogowca doszło w poniedziałek przed północą.

Odrzutowy dron w polskiej przestrzeni powietrznej

W poniedziałek późnym wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

To odrzutowy dron naruszył polską przestrzeń powietrzną - ustalił nasz dziennikarz. Podczas ataku na zachodnią Ukrainę wleciał nad terytorium Polski, a następnie wrócił nad Ukrainę.

W polskiej przestrzeni powietrznej przebywał dziewięć minut, wlatując 20 kilometrów w głąb kraju.

Była zgoda na zestrzelenie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało zgodę na zestrzelenie tego obiektu, ostatecznie uzbrojenie nie zostało użyte.

Polskie, a także sojusznicze systemy radarowe śledziły lot bezzałogowego statku powietrznego, który poruszał się z bardzo dużą prędkością. Zarejestrowano naruszenie naszej przestrzeni. Autoryzację na zestrzelenie drona otrzymały naziemne systemy obrony powietrznej.

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Tym razem nie poderwano pary myśliwców dyżurnych ze względu na złe warunki pogodowe. W związku ze zmianą kursu drona nie użyto broni, by go zestrzelić. Maszyna po powrocie nad Ukrainę została unieszkodliwiona przez ukraińskie wojsko albo się rozbiła.

Nie wiadomo, czy dron wleciał do Polski przypadkowo, czy też była to kolejna prowokacja. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego incydentu.

Paweł Zalewski w Radiu RMF24 o wtargnięciu drona

Był obserwowany od samego początku. Rozmawiałem z DORSZ i siły zbrojne nie podjęły decyzji o zestrzeleniu, dlatego, że nie chciały ryzykować strat, szkód po stronie cywilnej – przyznał Paweł Zalewski w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24.

Trudno wyobrażać sobie, że był to przypadek, zakładamy, że to było intencjonalne działanie – dodał wiceszef MON.

Traktujemy te drony jako drony uderzeniowe. Tego typu drony mają zainstalowane kamery, które pozwalają w oparciu o analizę topograficzną tymi dronami sterować, ale to są drony uderzeniowe, mają takie zdolności - wyjaśnił Zalewski. Nie wiemy, czy był uzbrojony, czy to był wabik - dodał.

Wszystko, co wlatuje w polską przestrzeń, traktujemy jako zagrożenie - podkreślił.