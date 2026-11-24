RMF24

Od nowego roku palaczy czekają podwyżki. Tyczy się to zarówno amatorów klasycznie, jak i elektrycznie wytwarzanego dymka. To efekt przepisów, które poparł m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Zgodnie z ustawą przyjętą jeszcze w 2024 r., a podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, akcyza na wybory tytoniowe ponownie wzrośnie od 1 stycznia 2027 r.

akcyza na papierosy będzie wynosić 476,1 zł/1000 szt., czyli więcej o 15 proc . (dziś to 414 zł/1000 szt.),

. (dziś to 414 zł/1000 szt.), akcyza na tytoń do palenia będzie wynosić 412,58 zł/kg, czyli więcej o 22 proc . (dziś to 338,18 zł/kg),

. (dziś to 338,18 zł/kg), akcyza na podgrzewane wyroby tytoniowe będzie wynosić 780,41 zł/kg, czyli więcej o 15 proc . (dziś to 678,62 zł/kg),

. (dziś to 678,62 zł/kg), akcyza na płyn do papierosów elektronicznych będzie wynosić 2,20 zł/ml, czyli więcej o 52 proc. (dziś to 1,44 zł/ml).

Oznacza to, że średnia cena paczki tradycyjnych papierosów może od przyszłego roku wzrosnąć o około 2,5-3 zł, średnia cena paczki wkładów do podgrzewaczy o około złotówkę, a średnia cena 10-mililitrowego pojemniku płynu nawet o około 9,5 zł.

Podwyżka dotycząca ostatniego podpunktu pierwotnie miała być mniejsza, ale w międzyczasie powstała ustawa uszczelniająca system poboru akcyzy na rynku papierosów elektronicznych. W połowie października podpisał ją prezydent Karol Nawrocki. Ustawa opodatkowała także urządzenia wcześniej nieopodatkowane.

Zmieniła się sama definicja papierosów elektronicznych. Wprowadzono też nowe kategorie wyrobów: m.in. wielorazowe papierosy elektroniczne na wymienne wkłady i pozostałe papierosy elektroniczne. Jednocześnie wkłady do urządzeń wielorazowych zostały wyłączone z akcyzy (co nie oznacza, że akcyzą nie jest objęty zawarty w nich płyn).

Nowe przepisy zakładają podniesienie akcyzy na urządzenia do waporyzacji oraz zestawy części do tych urządzeń z 40 zł do 50 zł za sztukę. Taka sama, 50-złotowa dopłata ma być doliczana do akcyzy od płynu zawartego w jednorazowym papierosie elektronicznym.

Troska o zdrowie i nieszczelności systemu

Jeszcze w 2024 r. rządzący argumentowali podwyżki troską o zdrowie młodych. Powoływano się przy tym na badania CBOS, z których wynikało, że 30 proc. uczniów w wieku 15-19 lat regularnie pali e-papierosy, a 60 proc. co najmniej raz próbowało.

Z kolei Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego informowało we wrześniu, powołując się na dane Instytutu Almares, że w I kwartale br. papierosy pochodzące z nielegalnych źródeł miały 9,7-proc. udziału w polskim rynku. W 2023 r. było to 4,7 proc.

Zdaniem KSPT zbyt wysoka akcyza prowadzi do wypierania legalnie sprzedawanych wyrobów tytoniowych. „Przekłada się to również na niższe, od pierwotnie zakładanych przez Ministerstwo Finansów, wpływy z tytułu podatku akcyzowego. (…) Plan dochodów z analizowanych wyrobów akcyzowych na 2025 rok wynosił 37,15 mld zł, podczas gdy wykonanie wyniosło 33,61 mld zł” - przekazało Stowarzyszenie.

Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu zauważał zaś, że legalni, mniejsi sprzedawcy nie mogą konkurować z nielegalnym produktem, który kosztuje ok. 9-10 zł za paczkę.