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„Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” – tak premier Donald Tusk skomentował najnowszy sondaż dla „Super Expressu”. Wynika z niego, że gdyby obecnie rządząca koalicja wystartowała wspólnie w wyborach, to zdobyłaby 54 proc. głosów.

„W dzisiejszym sondażu (Pollster dla Super Expressu) Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli” – napisał krótko Donald Tusk, komentując najnowszy sondaż wyborczy.



W opublikowanym we wtorek sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” ankietowani musieli wybrać między dwoma blokami politycznymi. Pierwszy z nich to sojusz partii tworzących obecny rząd: Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050 oraz Unia Centrum. Drugi blok stanowiły partie prawicowe: Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus.

54 procent respondentów zadeklarowało poparcie dla koalicji rządowej, natomiast 46 procent oddałoby głos na blok prawicowy.

Jak do tej pory ugrupowania tworzące koalicję rządową nie są zainteresowane wystawieniem wspólnej listy wyborczej.

Z kolei z opublikowanego wczoraj także przez „Super Express” sondażu partyjnego Instytutu Badań Pollster wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 31,83 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 23,74 proc. respondentów. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,55 proc.

Poza podium znalazły się: Nowa Lewica (8,53 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,16 proc.). Do Sejmu weszłoby jeszcze PSL - ludowcy po raz pierwszy od miesięcy przekroczyli 5-procentowy próg wyborczy, uzyskując 5,04 proc. poparcia.

Pod progiem wyborczym znalazły się: Rozwój Plus (4,40 proc.), Partia Razem (4,26 proc.) oraz Polska 2050 (1,98 proc.).

Oba sondaże zostały przeprowadzone 18 i 19 listopada 2026 roku na próbie 1018 dorosłych Polaków.