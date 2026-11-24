RMF24

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie dotyczącej imigrantów na granicy z Białorusią w 2021 roku.

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał skargi w trzech sprawach dotyczących zawracania imigrantów z Afganistanu, Iraku i Kuby na granicy z Białorusią w latach 2021-22. Chodzi o sprawy przeciwko Polsce, Łotwie i Litwie.

W przypadku Polski skład orzeczniczy stwierdził, że doszło do naruszenia art. 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Artykuł głosi, że „nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu” i chroni każdą osobę, niezależnie od jej obywatelstwa, statusu prawnego czy sytuacji życiowej. Zakaz obejmuje trzy kategorie zachowań:

Tortury – celowe zadawanie bardzo poważnego bólu lub cierpienia fizycznego bądź psychicznego. Nieludzkie traktowanie – powodowanie intensywnego cierpienia fizycznego lub psychicznego, poniżanie godności człowieka. Poniżające traktowanie – działania wywołujące u człowieka poczucie strachu, upokorzenia, bezsilności lub naruszające jego godność. Zakaz tortur i nieludzkiego traktowania jest absolutny – państwo nie może się od niego uchylić nawet w czasie wojny, zagrożenia terrorystycznego czy stanu wyjątkowego. Obowiązuje również wobec osób zatrzymanych, aresztowanych i odbywających karę pozbawienia wolności. Państwo ma nie tylko obowiązek powstrzymywania się od takich działań, ale również obowiązek ochrony ludzi przed złym traktowaniem oraz przeprowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego w przypadku wiarygodnych zarzutów.

Więcej informacji wkrótce.