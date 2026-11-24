RMF24

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Warto wstrzymać się z tankowaniem do jutra. Zgodnie z decyzją ministra energii wszystkie paliwa objęte pakietem CPN (benzyna 95 i 98 oraz olej napędowy) będą nieco tańsze. Największa obniżka maksymalnej ceny dotyczy paliwa do silników Diesla – olej napędowy potanieje bowiem o 9 gr/l.

Maksymalne ceny paliw

Zgodnie z decyzją ministra energii paliwa objęte pakietem CPN będą w środę kosztować maksymalnie:

benzyna 95 – 5,84 zł/l (taniej o 6 gr w stosunku do poprzedniego obwieszczenia);

(taniej o 6 gr w stosunku do poprzedniego obwieszczenia); benzyna 98 – 6,51 zł/l (taniej o 5 gr);

(taniej o 5 gr); olej napędowy – 7,23 zł/l (taniej o 9 gr).

Następne obwieszczenie ministra energii pojawi się jutro i określi maksymalne stawki na czwartek.

Co dalej z pakietem CPN?

Wielu kierowców zastanawia się, jak długo potrwają obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Głos w tej sprawie zabrał w Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.

Rząd przedłuży CPN? Minister energii wskazuje, kiedy ceny powinny być niższe Tylko do końca roku obowiązuje pakiet CPN. Na podjęcie decyzji zostało niewiele czasu. Co zrobi rząd? Czy program zostanie przedłużony na dotychczasowych zasadach? Czy jest szansa, że gaz LPG zostanie nim objęty? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM…

Decyzja w sprawie (przedłużenia) programu CPN zapadnie najpewniej w połowie grudnia – zapowiedział polityk.

Oczywiście sytuacja na rynkach jest niezwykle dynamiczna, ale tak – ostatnie dni to konsekwentny spadek cen na rynkach światowych. Stąd też na pylonach powinniśmy już w kolejnych godzinach i kolejnych dniach obserwować jeszcze niższe stawki – powiedział minister energii.

Ceny ropy

Ceny ropy idą w dół po spadku w poniedziałek o ponad 3 proc. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń była we wtorkowy poranek na NYMEX w Nowym Jorku po 79,85 USD – niżej o 0,40 proc., z kolei ropa Brent na ICE na styczeń była rano wyceniana po 89,00 USD za baryłkę, w dół o 0,41 proc.

Inwestorzy są ostrożnymi optymistami w związku z działaniami dyplomatycznymi mającymi na celu zakończenie konfliktu USA-Iran.

Trzecia odsłona CPN

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.