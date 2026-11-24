Maksymalne ceny paliw
Zgodnie z decyzją ministra energii paliwa objęte pakietem CPN będą w środę kosztować maksymalnie:
- benzyna 95 – 5,84 zł/l (taniej o 6 gr w stosunku do poprzedniego obwieszczenia);
- benzyna 98 – 6,51 zł/l (taniej o 5 gr);
- olej napędowy – 7,23 zł/l (taniej o 9 gr).
Następne obwieszczenie ministra energii pojawi się jutro i określi maksymalne stawki na czwartek.
Co dalej z pakietem CPN?
Wielu kierowców zastanawia się, jak długo potrwają obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Głos w tej sprawie zabrał w Porannej rozmowie w RMF FM minister energii Miłosz Motyka.
Decyzja w sprawie (przedłużenia) programu CPN zapadnie najpewniej w połowie grudnia – zapowiedział polityk.
Oczywiście sytuacja na rynkach jest niezwykle dynamiczna, ale tak – ostatnie dni to konsekwentny spadek cen na rynkach światowych. Stąd też na pylonach powinniśmy już w kolejnych godzinach i kolejnych dniach obserwować jeszcze niższe stawki
– powiedział minister energii.
Ceny ropy
Ceny ropy idą w dół po spadku w poniedziałek o ponad 3 proc. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na styczeń była we wtorkowy poranek na NYMEX w Nowym Jorku po 79,85 USD – niżej o 0,40 proc., z kolei ropa Brent na ICE na styczeń była rano wyceniana po 89,00 USD za baryłkę, w dół o 0,41 proc.
Inwestorzy są ostrożnymi optymistami w związku z działaniami dyplomatycznymi mającymi na celu zakończenie konfliktu USA-Iran.
Trzecia odsłona CPN
Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.