W sobotę w budynku Narodowego Banku Polskiego przy ul. Warszawskiej w Kielcach wybuchł pożar. Zapaliła się część elewacji budynku. Strażacy przekazali, że pożar został opanowany. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pożar kieleckiego oddziału NBP / RMF FM

W sobotę doszło do pożaru do budynku przy ul. Warszawskiej w Kielcach, w którym mieści się Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego. Zapaliła się część elewacji budynku.

Jak podają kieleccy strażacy, pożar został już opanowany. Z żywiołem walczyło sześć zastępów straży pożarnej.

Zdjęcie z pożaru kieleckiego oddziału Narodowego Banku Polskiego otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM / RMF FM

Informacje o pożarze dostaliśmy od słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.