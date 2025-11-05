Koniec aktywnych poszukiwań obiektu latającego, który mógł spaść we wtorek wieczorem w Świętokrzyskiem. Akcja prowadzona na południe od Kielc przez policję, straż pożarną i wojsko zakończyła się fiaskiem. Służby uruchomiono po zgłoszeniu od świadków o ognistych obiektach. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, sprawa nie jest jeszcze zamknięta.

Poszukiwania zakończone fiaskiem (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Policjanci, którzy w tym regionie pełnią rutynowe patrole, mają zwracać uwagę na wszelkie sygnały o odnalezieniu jakichkolwiek obiektów.

Natomiast w nocy działania przerwano, bo nie natrafiono na żadne pozostałości po obiekcie powietrznym, ani nie pojawiły się doniesienia o zniszczeniach czy śladach na ziemi.

Teren patrolowali policjanci i strażacy. Przez ponad dwie godziny z powietrza akcję prowadził również wojskowy śmigłowiec z Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego.

Służby ruszyły w teren po zgłoszeniu mieszkańców powiatu pińczowskiego o "kulach ognia" spadających w kierunku granicy z powiatem kieleckim. Trwa wyjaśnianie, co mogło zaniepokoić mieszkańców.