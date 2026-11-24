RMF24

„Jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności” - poinformował ks. dr Grzegorz Staszczak, notariusz Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Chodzi o pochówek 24-latka, który 7 listopada zastrzelił na Rynku Głównym w Krakowie 6 osób, a ranił 15. W Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców i siostry.

„Pogrzeb się odbędzie”

Dziś Radio Eska podało, że proboszcz lokalnej parafii nie wyraził zgody na pogrzeb 24-latka na cmentarzu w Waśniowie. Wieczorem, w odpowiedzi na te doniesienia, oficjalny komunikat opublikowała Kuria Diecezjalna w Sandomierzu.

„Po zweryfikowaniu informacji otrzymanych dzisiaj w godzinach popołudniowych, dotyczących pogrzebu mężczyzny, który dopuścił się wielokrotnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Krakowie, Kuria Diecezjalna w Sandomierzu informuje, że jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności.

Niniejsze stanowisko zostało zakomunikowane wszystkim zainteresowanym stronom” - napisał ks. Grzegorz Staszczak.

Oświadczenie Diecezji Sandomierskiej, 24.11.2026 / materiały udostępnione

7 listopada 2026, godz. 15:00 - tę datę i godzinę Kraków zapamięta na zawsze

Do tragedii doszło w sobotę 7 listopada o godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. 24-latek wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i hełmie na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni automatycznej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił 6 osób: 2 mężczyzn i 4 kobiety. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Przy sobie - w samochodzie - miał dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł 9 listopada o godz. 4:30 w jednym z krakowskich szpitali.

W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała 3 osób - jego rodziców i siostry. Ujawniono także kilka sztuk broni.

Z powodu żałoby pierwszy raz od 1939 roku w Krakowie nie wybrzmiał hejnał mariacki. 9 listopada przez Rynek Główny przeszedł marsz ciszy dla ofiar. Ramię w ramię w marszu szli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś wraz z prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą.

Rynek Główny w Krakowie, 7.11.2026; fot. Jan Graczynski / East News

Fot. Jan Graczynski / East News

Fot. Jarek Praszkiewicz / PAP