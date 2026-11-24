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W stanie Iowa w USA wezwano część mieszkańców okolic fabryki amunicji do ewakuacji przed planowaną na środę detonacją materiałów z ołowiem. Miała się ona odbyć 20 listopada, jednak w związku z obawami dotyczącymi wpływu na środowisko, została wstrzymana do czasu wydania orzeczenia przez sąd. Według prognoz armii eksplozja może spowodować powstanie chmury zawierającej cząsteczki ołowiu, która może rozprzestrzenić się na odległość nawet ok. 160 km.

Middletown przygotowuje się do przeprowadzenia przez armię detonacji kilku ton wysoce niestabilnego, zdegradowanego azydku ołowiu, który znajduje się na terenie obiektu; fot. Scott Olson

Middletown przygotowuje się do przeprowadzenia przez armię detonacji kilku ton wysoce niestabilnego, zdegradowanego azydku ołowiu, który znajduje się na terenie obiektu; fot. Scott Olson / AFP/East News

Istnieje ryzyko samoistnej detonacji

Kontrolowana detonacja w miejscowości Middletown w stanie Iowa ma rozpocząć się w środę 25 listopada o godz. 9 czasu centralnego, czyli o godz. 16 w Polsce.

Urzędnicy przyznali, że uwolnienie do atmosfery zawartości 68 beczek zawierających zdegradowany azydek ołowiu wiąże się z potencjalnym zagrożeniem. Podkreślili jednak, że materiał stał się na tyle niestabilny, że osiągnął krytyczny poziom zagrożenia i istnieje ryzyko jego samoistnej detonacji.

„Washington Post” podkreśla, że w tej sytuacji armia USA ma niewiele możliwości działania.

Eksperci z całego kraju są zgodni co do tego, że kontrolowana detonacja azydku ołowiu w zakładach Iowa Army Ammunition Plant, przeprowadzona przy zastosowaniu odpowiednich środków ograniczających zagrożenie, jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż niekontrolowany, samoistny wybuch, (...) który byłby najgorszym możliwym scenariuszem – powiedział na konferencji prasowej Adam Telle, pełniący obowiązki sekretarza armii USA.

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Według prognoz armii eksplozja może spowodować powstanie chmury zawierającej cząsteczki ołowiu, która może rozprzestrzenić się na odległość nawet około 160 km. Przewiduje się, że skutki detonacji mogą dotknąć tysięcy mieszkańców oraz około 350 gospodarstw rolnych.

Dalsza bezczynność nie wchodzi już w grę. Niekontrolowana detonacja mogłaby doprowadzić do serii kolejnych wybuchów, których skutki znacznie trudniej byłoby ograniczyć – powiedział generał Eric Shirley, który dowodzi operacją.

Plan wywołał duże zaniepokojenie w całym stanie Iowa

W poniedziałek armia poinformowała, że przeprowadzi detonację materiału. Wcześniej federalny sąd apelacyjny uchylił tymczasowy zakaz przeprowadzenia tej operacji.

Decyzja sądu zapadła po tygodniu sporów prawnych, protestów i opóźnień - zauważył „Washington Post”. W poniedziałek prezydent Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że nakazał wstrzymanie operacji do czasu rozpatrzenia przez sąd skargi prawnej złożonej przez organizacje ekologiczne.

Cameron Hamilton, szef Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), poinformował we wtorek, że agencja zapewni pomoc mieszkańcom strefy zagrożenia, którzy zdecydują się na ewakuację w ramach środków ostrożności.

W komunikacie FEMA, do którego dotarł dziennik, poinformowano, że mieszkańcy terenów położonych w promieniu około 8 km od miejsca detonacji mogą zostać ewakuowani. Osobom mieszkającym w odległości od około 8–32 km zalecono pozostanie w domach i zamknięcie wszystkich okien.

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Jak zapowiedzieli przedstawiciele władz, by ograniczyć skutki eksplozji i maksymalnie zapobiec rozprzestrzenianiu się cząsteczek ołowiu, mają zostać wdrożone środki bezpieczeństwa. Wśród nich wymienili m.in. bariery wodne oraz systemy rozpylania mgły wodnej.

Osoby przebywające na obszarze bezpośrednio zagrożonym, a w szczególności kobiety w ciąży, dzieci poniżej szóstego roku życia oraz osoby cierpiące na choroby przewlekłe, powinny opuścić ten teren. Ja sam zdecydowałbym się na ewakuację – powiedział Sean Kaufman, przedstawiciel ministerstwa zdrowia.

Obawy przed niekontrolowaną eksplozją narastają, ponieważ w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy porzucony materiał wybuchowy ulegał szybkiej degradacji - relacjonowali we wtorek przedstawiciele władz.

Jak poinformował Robert Cekada, dyrektor Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych, wojsko zrezygnowało ze stosowania azydku ołowiu około 15 lat temu. Związek ten był wcześniej wykorzystywany m.in. w zapalnikach i innych elementach amunicji. Niektóre zapasy tej substancji mają już ponad 60 lat.

Middletown, fot. Scott Olson / AFP/East News