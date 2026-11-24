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Starosta tatrzański zapowiedział, że jeśli Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie przywróci zimą przewozów konnych na całej trasie do Morskiego Oka, to powiat tatrzański od 1 grudnia sam je zorganizuje. Po drugiej stronie barykady stoi Tatrzański Park Narodowy, który zapewnia, że nie będzie w tym przedsięwzięciu uczestniczyć.

Od września wozy konne kursują na skróconej, ok. 3-kilometrowej trasie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Dawniej fiakrzy docierali aż do Polany Włosienica, tuż przed słynnym Morskim Okiem. Zmiany to część pilotażowego modelu, w którym konie mają być mniej eksploatowane, a na dalszym - trudniejszym - odcinku trasę mają obsługiwać ekologiczne busy elektryczne.

Resort inwestuje w elektryczne busy

Ministerstwo klimatu już zainwestowało w pierwsze cztery busy elektryczne, a kolejne szesnaście pojazdów ma pojawić się w okolicach Zakopanego w czerwcu 2027 roku. To poważny krok w kierunku „zielonego transportu”, ale miejscowi przedsiębiorcy nie kryją rozczarowania.

Jeszcze w tym roku fiakrzy mogą wrócić na całą trasę?

Podczas ostatniej konferencji prasowej starosta Skupień przypomniał o ubiegłorocznym porozumieniu, które miało gwarantować, że do czasu pełnego wdrożenia nowego systemu, zimą możliwe będzie korzystanie z konnych zaprzęgów na całej trasie do Włosienicy. Tymczasem - jego zdaniem - pilotaż skróconego transportu się przedłuża, a dalsza część porozumienia pozostaje martwa.

To nie jest wojna, ale chcemy wyjść z twarzą wobec naszych mieszkańców i przedsiębiorców. Ja tylko żądam tego, co wtedy było ustalone - apelował starosta.

Jeśli resort klimatu nie zmieni stanowiska, powiat ma zamiar wydzierżawić fiakrom własny pas drogi i samodzielnie zorganizować przejazdy, z pominięciem terenów będących w dyspozycji TPN.

TPN mówi jasno: Nie angażujemy się!

Tatrzański Park Narodowy zdecydowanie odciął się od pomysłu powiatu tatrzańskiego. Dyrekcja parku podkreśla, że realizacja przewozów na dawnym dystansie nie ma jej poparcia. TPN nie udostępni swoich placów postojowych, a zawracanie zaprzęgów w ograniczonym pasie drogowym może, według parku, stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa turystów.

Prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka, Andrzej Mąka, krytykuje efekty pilotażu i wskazuje na kłopoty zarówno fiakrów, jak i przyjezdnych. Według przewoźników, skrócona trasa i nowy system nie są atrakcyjne dla turystów, a przejście pieszo od Wodogrzmotów Mickiewicza do Morskiego Oka okazuje się dla wielu zbyt wymagające - szczególnie zimą.

W tle sporu od lat przewija się temat dobrostanu zwierząt. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitej rezygnacji z przewozów konnych, podnosząc argumenty o przeciążaniu koni. Z kolei Małopolski Związek Hodowców Koni i środowisko weterynaryjne odpierają zarzuty, wskazując wyniki corocznych badań oraz brak przypadków śmierci konia z powodu przeciążenia na tej trasie.