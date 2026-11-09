Ruszył marsz ciszy po strzelaninie w Krakowie, a w nim prezydent i premier

Marsz ciszy przechodzi fragmentem trasy, którą jechał zamachowiec
Na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej rozpoczął się marsz ciszy po sobotniej maskarze. Uczestnicy, w tym prezydent i premier, przejdą przed Bazylikę Mariacką. Zakończenie marszu odbędzie się pod Wieżą Ratuszową. To trasa wokół Sukiennic. Zatrzymują się w miejscach, w których zostały zastrzelone ofiary sobotniej tragedii. Oprócz hejnału, odegrano „The Sound of Silence”.
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Do ataku doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni bojowej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił 6 osób: 2 mężczyzn i 4 kobiety. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Przy sobie i w samochodzie miał dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł dzisiaj o godz. 4:30 w jednym z krakowskich szpitali. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała trzech osób - jego rodziców i siostry. Ujawniono także 7 sztuk broni. W Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał mariacki. Ze względu na żałobę nie był grany od godz. 21:00 w sobotę do godz. 9:00 w niedzielę.