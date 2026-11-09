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Ruszył marsz ciszy po strzelaninie w Krakowie, a w nim prezydent i premier

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Rynek Główny w Krakowie pęka w szwach. O 20:00 ruszył marsz ciszy dla ofiar strzelaniny, do której doszło w sobotę 7 listopada. Ramię w ramię w marszu idą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś wraz z prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą. Do 11 listopada łącznie w Krakowie obowiązuje żałoba. Ludzie niosą znicze, świece i kwiaty. „Inaczej się trochę chodzi po tym mieście. Został zburzony jakiś stary porządek” - mówią Krakowianie RMF FM. Marsz przechodzi fragmentem trasy tragicznego rajdu zamachowca.