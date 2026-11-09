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Ruszył marsz ciszy po strzelaninie w Krakowie, a w nim prezydent i premier

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 listopada (20:00)

Rynek Główny w Krakowie pęka w szwach. O 20:00 ruszył marsz ciszy dla ofiar strzelaniny, do której doszło w sobotę 7 listopada. Ramię w ramię w marszu idą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś wraz z prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą. Do 11 listopada łącznie w Krakowie obowiązuje żałoba. Ludzie niosą znicze, świece i kwiaty. „Inaczej się trochę chodzi po tym mieście. Został zburzony jakiś stary porządek” - mówią Krakowianie RMF FM. Marsz przechodzi fragmentem trasy tragicznego rajdu zamachowca.

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Ruszył marsz ciszy po strzelaninie w Krakowie, a w nim prezydent i premier
Marsz ciszy w Krakowie: Karol Nawrocki, Donald Tusk, Łukasz Gibała, Rynek Główny, 9.11.2026; fot. Łukasz Gągulski /PAP

Marsz ciszy przechodzi fragmentem trasy, którą jechał zamachowiec

Na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej rozpoczął się marsz ciszy po sobotniej maskarze. Uczestnicy, w tym prezydent i premier, przejdą przed Bazylikę Mariacką. Zakończenie marszu odbędzie się pod Wieżą Ratuszową. To trasa wokół Sukiennic. Zatrzymują się w miejscach, w których zostały zastrzelone ofiary sobotniej tragedii. Oprócz hejnału, odegrano „The Sound of Silence”.

Artykuł aktualizowany. 

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni bojowej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił 6 osób: 2 mężczyzn i 4 kobiety. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Przy sobie i w samochodzie miał dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł dzisiaj o godz. 4:30 w jednym z krakowskich szpitali. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała trzech osób - jego rodziców i siostry. Ujawniono także 7 sztuk broni. W Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał mariacki. Ze względu na żałobę nie był grany od godz. 21:00 w sobotę do godz. 9:00 w niedzielę.


Źródło: RMF24
Tagi: Donald Tusk Karol Nawrocki strzelanina

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