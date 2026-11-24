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Kilkadziesiąt osób zostało pojmanych jako zakładnicy podczas napadu na supermarket w turystycznym mieście Cartagena w Kolumbii. Według lokalnych mediów przestępcy domagają się m.in. prawie 2 mln dolarów.

Służby przed supermarketem w Cartagenie. Fot. JOEL CUADRADO

Służby przed supermarketem w Cartagenie. Fot. JOEL CUADRADO / PAP/EPA

Prezydent Kolumbii Abelardo De La Espriella poinformował, że zakładników było początkowo trzydziestu, ale potem napastnicy uwolnili pięć starszych kobiet. Podkreślił, że wokół supermarketu zostały rozmieszczone siły wojska i policji.

Według lokalnych mediów przestępcy domagają się prawie 2 mln dolarów, dwóch wozów opancerzonych i swobodnego przejazdu do nadmorskiego miasta Barranquilla, 130 km od Cartageny.

W kolumbijskich mediach i na platformach społecznościowych pojawiły się zdjęcia pokazujące dziesiątki policjantów i snajperów na okolicznych budynkach, a także osoby klęczące wewnątrz supermarketu.

Według lokalnego dziennika „El Universal” wśród zakładników są zarówno klienci, jak i pracownicy supermarketu.

Lotnisko im. Rafaela Nuneza w Cartagenie na 45 minut zawiesiło lądowania, ponieważ siły zbrojne wykorzystały jeden z pasów startowych.