RMF24

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W pobliżu rumuńskiej platformy gazowej Neptun Deep w sierpniu doszło do poważnego kryzysu - relacjonuje były minister obrony Rumunii Radu Miruță. Według niego rosyjska strona miała ogłosić zakaz lotów nad tym obszarem, gdy w kierunku dryfującego morskiego drona wysłano rumuńskie myśliwce F-16. To mogło wiązać się z bezpośrednią konfrontacją sił NATO z Rosją w rejonie Morza Czarnego.

Do zdarzenia doszło 20 sierpnia. Jak opowiadał Miruță w podcaście Digi24, morski dron rosyjski dryfował w pobliżu platformy Neptun Deep, położonej około 160 kilometrów od rumuńskiego wybrzeża na Morzu Czarnym.

Na instalacji przebywało wówczas około 500 osób. Podjęto decyzję o jej ewakuacji, a do działań skierowano początkowo jednostkę straży wybrzeża z wojskowymi nurkami. Dotarcie na miejsce miało zająć od czterech do pięciu godzin.

Przesyłano nagrania w czasie rzeczywistym. Było widać, że dron niemal uderzał w filary platformy i mógł eksplodować w każdej chwili - relacjonował były szef resortu obrony.

Zdecydowano następnie o użyciu dwóch samolotów F-16. Maszyny miały zniszczyć drona, co - jak podkreślał Miruță - wiązało się z prawnymi i politycznymi konsekwencjami ze względu na miejsce interwencji.

Neptun Deep znajduje się poza rumuńskimi wodami terytorialnymi, w głębi Morza Czarnego. Były minister zaznaczył, że w tamtym rejonie obowiązywały inne zasady niż na wodach terytorialnych państwa.

Rumuńskie samoloty ostrzelały drona i zniszczyły go.

Rosyjskie ostrzeżenie

Miruță przekazał, że w czasie, gdy myśliwce znajdowały się już w powietrzu, Rosja powiadomiła Rumunię o zakazie lotów w tym obszarze.

Jeżeli państwo wprowadza zakaz lotów, a ktoś go narusza, może zaatakować. To wywołało dodatkową presję - powiedział.

Dodał, że wysłanie rumuńskich myśliwców z rozkazem użycia broni tak daleko nad Morze Czarne było pierwszą taką operacją od czasów II wojny światowej. Moskwa nie podjęła jednak działań przeciwko rumuńskim myśliwcom.

Były minister przypomniał, że od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Morze Czarne pozostaje obszarem działań wojennych.

Oczekiwanie, że Rumunia będzie odpowiadała za wszystko, co dzieje się na Morzu Czarnym, jest nierealistyczne - ocenił Miruță.

Projekt Neptun Deep ma istotne znaczenie dla rumuńskiego sektora energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego całego regionu.