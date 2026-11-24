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Ten wybór wielkopolskiej policji może zaskakiwać – do służby trafiły właśnie nowe radiowozy, które z pewnością nie powalą nikogo na kolana mocą silnika ani osiągami. Kia Picanto, bo to właśnie te auta zasilą szeregi funkcjonariuszy, mają moc zaledwie 68 KM i przyspieszają do setki w 14,6 sekundy. To wynik, który nie pozwoli im dołączyć do elitarnej grupy SPEED, ale – jak podkreślają sami policjanci – nie taka jest ich rola.

Nowe samochody policji to nie wyścigówki. Jak podkreśla portal motoryzacyjny Auto Świat, trzycylindrowy, benzynowy silnik o pojemności 998 cm³ ma moc zaledwie 68 koni mechanicznych. Pierwszą setkę osiąga w ponad 14 sekund. Brzmi jak przepis na dość powolną jazdę? Nic bardziej mylnego, jeśli spojrzeć szerzej i zrozumieć, gdzie i do czego te samochody zostały skonstruowane.

Skrupulatnie dobrane Kie Picanto będą służyć dzielnicowym – a więc policjantom pracującym na co dzień wśród mieszkańców, patrolujących osiedla i lokalne ulice. Tam nie potrzeba ani sportowych osiągów, ani wielkiego silnika. Potrzeba za to zwrotności, ekonomii i niezawodności.

Perfekcyjne do miasta

Wymiary Kii Picanto to 360,5 cm długości, 159,5 cm szerokości oraz 148,5 cm wysokości. Dzięki temu maluch wyjątkowo dobrze radzi sobie w miejskim gąszczu – zawraca niemal w miejscu (promień zawracania to 9,4 m), a parkowanie nawet na ciasnych osiedlowych uliczkach to dla niego drobnostka. Niewielka masa własna (947 kg) oraz ekonomiczne spalanie na poziomie 5,3-5,8 l/100 km to kolejne atuty, które docenią funkcjonariusze.

Wbrew skromnym rozmiarom, auto jest nie tylko praktyczne, ale też wygodne i stosunkowo przestronne. Policjanci z pewnością docenią ten aspekt zwłaszcza podczas długich i monotonnych służb patrolowych.

Cena też ma znaczenie

Nie da się ukryć – policja szuka rozwiązań ekonomicznych. Podstawowa wersja Kii Picanto w Polsce kosztuje od 72 tys. złotych. Na tle drożejących z roku na rok samochodów to jedna z najtańszych nowych propozycji na rynku. Wybór padł więc na samochód tani w zakupie, niedrogi w utrzymaniu i zarazem dobrze przystosowany do realiów codziennej służby dzielnicowych.