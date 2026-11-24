RMF24

Wenecja wciąż żyje finałem 61. Biennale Sztuki, ale tym razem głównie z powodu wzburzenie wywołanego finałowym spektaklem w pawilonie Austrii. Występ, który miał być mocnym zwieńczeniem prestiżowego wydarzenia, spotkał się z ostrą krytyką ze strony Patriarchatu Wenecji - archidiecezji Kościoła katolickiego. Chodzi przede wszystkim o odwołania do chrześcijańskich symboli i udział nagich osób w religijnym kontekście.

W opublikowanym we wtorek oświadczeniu Patriarchat użył mocnych słów - spektakl uznano za „rażąco lekceważący i uwłaczający”. Podkreślono, że „działanie to w sposób głęboki i bezpodstawny rani uczucia religijne ludu chrześcijańskiego, wyśmiewając rzeczywistość, symbole i postacie wiary chrześcijańskiej”.

Archidiecezja zaakcentowała również, że choć wolność słowa i artystyczna ekspresja to filary demokratycznego społeczeństwa, nie mogą one służyć do „poważnego obrażania i ciężkiego ranienia” uczuć innych osób.

„Prawdziwa świeckość nie polega na poniżaniu tego, co święte - chodzi o ochronę godności wszystkich i respekt wobec różnych wrażliwości, które tworzą społeczną mozaikę” - zaznaczono.

Według kościelnych władz, prowokacja artystyczna powinna napędzać krytyczne myślenie, nie zaś prowadzić do prostej profanacji - szczególnie wobec wartości, które są dla wielu osób głęboko ważne. „Zasmuca nas, że po raz kolejny symbole i wartości chrześcijańskie stały się celem prowokacji” - można przeczytać w nocie Patriarchatu.

Kontrowersyjny finał miał miejsce w dostojnej scenerii Scuola Grande della Misericordia. Spektakl stworzony przez Florentinę Holzinger wpisywał się w nurt performatywnego eksperymentowania ze sztuką - pojawiły się w nim sceny inspirowane Ostatnią Wieczerzą, procesją i publiczną spowiedzią. Największe emocje wzbudziły jednak momenty, w których na oczach setek widzów pojawiły się nagie performerki i osoby przebrane za duchownych. Jedna z artystek przybyła łodzią w roli papieża, a następnie - wniesiona na tronie - wkroczyła do wnętrza budynku, prowadzona przez tłum uczestników zgromadzenia.

Tegoroczne Biennale Sztuki od początku budziło skrajne emocje. Decyzja o dopuszczeniu do udziału rosyjskiego pawilonu wywołała protesty i doprowadziła do zawieszenia unijnego finansowania dla fundacji organizującej wydarzenie.