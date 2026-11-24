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Transport bożonarodzeniowego kerststola - rodzaju bożonarodzeniowej strucli, który premier Saksonii Michael Kretschmer przekazał papieżowi Leonowi XIV, kosztował 923,51 euro. Czterokilogramowe ciasto przewieziono z Drezna do Rzymu samochodem służbowym, ponieważ władze landu obawiały się, że mogłoby ulec uszkodzeniu podczas podróży samolotem – podała we wtorek agencja dpa.

Informacje o kosztach ujawniono w odpowiedzi na interpelację Rica Gebhardta, posła Lewicy do parlamentu Saksonii.

Struclę przekazał papieżowi premier Saksonii Michael Kretschmer z CDU podczas prywatnej audiencji w Watykanie.

Wypiek podróżował samochodem BMW, prowadzonym przez kierowcę saksońskiej kancelarii. W aucie znajdowały się też deska i nóż do strucli, porcelana miśnieńska oraz inne upominki dla rozmówców Kretschmera, flaga Saksonii i dokumenty na spotkanie z przedstawicielami regionu Lacjum.

Kerststol to tradycyjne niemieckie ciasto bożonarodzeniowe z bakaliami, pokryte grubą warstwą cukru pudru.

Karton z ciastem był zbyt duży, by można było zabrać go na pokład samolotu jako bagaż podręczny. Kancelaria Saksonii uznała natomiast, że transport w bagażu rejestrowanym stwarzał zbyt duże ryzyko uszkodzenia wypieku.

Zdecydowano więc, że strucla pojedzie z Drezna do Rzymu samochodem.

Ciastko zapakowano w foliową torbę, by możliwie najlepiej ochronić warstwę cukru pudru

Paliwo, autostrady i nocleg kierowcy

Ponad połowę kosztów podróży stanowiły wydatki na paliwo i eksploatację samochodu. Kancelaria pokryła też opłaty drogowe we Włoszech i Austrii, 18 euro za parking, a także ponad 200 euro na nocleg i dietę kierowcy.

Jak podkreślono, nie przygotowano zapasowej strucli. Według saksońskiej tradycji ludowej złamanie strucli ma być złą wróżbą.