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Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała zdjęcie niezwykłego zaćmienia Słońca, do którego doszło w na planetoidzie Didymos. Cień rzucał na nią jej mniejszy kompan, Dimorphos. Ten układ podwójny kosmiczny skał zyskał sławę w 2022 roku, kiedy amerykańska sonda DART celowo uderzyła w Dimorphosa, by sprawdzić, czy możliwa jest zmiana orbity małego ciała niebieskiego. To był pierwszy taki test technologii, która mogłaby ochronić Ziemię przed uderzeniem kosmicznej skały. Teraz europejska sonda Hera dotarła do tego układu, by na miejscu sfilmować skutki tamtego uderzenia.

Zaćmienia Słońca na Ziemi są względnie rzadkie, obserwujemy je w skali całej planety przeciętnie co kilkanaście miesięcy. W skali całego Układu Słonecznego kosmosu zdarzają się często, można je obserwować choćby na powierzchni dużych planet gazowych - Saturna, czy Jowisza.

Dimorphos jest rozmiarów Wielkiej Piramidy w Gizie

Zaćmienie w układzie Didymos - Dimorphos powstaje na dokładnie takiej samej zasadzie. Mniejszy Dimorphos okrąża większą planetoidę Didymos w odległości zaledwie około kilometra. Gdy Dimorphos przesuwa się na tle Słońca, jego cień pada na powierzchnię Didymosa, tworząc efekt zaćmienia.

To zjawisko, choć rozgrywa się w zupełnie innych warunkach niż na Ziemi, podlega tym samym prawom mechaniki nieba.

Zaćmienia, takie jak to, które mogliśmy podziwiać latem na Ziemi, występują również na planetoidach, jeśli mają one własny księżyc. Didymos i Dimorphos podlegają tym samym prawom fizyki co Ziemia i Księżyc, choć skala i warunki są zupełnie inne - tłumaczy Patrick Michel, główny badacz misji Hera i dyrektor ds. badań w CNRS.

Dimorphos to niewielki obiekt, jego średnica wynosi zaledwie 151 metrów, co można porównać do rozmiarów Wielkiej Piramidy w Gizie. Didymos jest większy: ma 730 metrów średnicy, czyli nieco mniej niż wysokość słynnego wieżowca Burdż Chalifa w Dubaju.

Hera dotarła po ponad 4 latach

Zdjęcia, które opublikowano wykonała zamontowana na pokładzie sondy Hera monochromatyczna kamera Asteroid Framing Camera. Kamera ta służy zarówno do nawigacji, jak i do szczegółowego dokumentowania powierzchni planetoid.

Rysunek sondy Hera zbliżającej się do Didymosa. Rys. ESA-Science Office (ESA Standard Licence) / materiały prasowe

Hera dotarła do układu Didymos–Dimorphos po ponad czterech latach od historycznego wydarzenia, kiedy sonda DART uderzyła w Dimorphosa i zmieniła nieco jego orbitę.

Misja Europejskiej Agencji Kosmicznej poleciała na miejsce „wypadku” i ma teraz szczegółowo zbadać efekty uderzenia: określi zmianę jej orbity, zbada krater i strukturę wewnętrzną oraz oceni skuteczność tej metody obrony Ziemi przed asteroidami. Sonda ESA wyposażona jest w zaawansowane instrumenty naukowe, w tym kamery wysokiej rozdzielczości, lidar i spektrometry, które pozwolą na dokładne mapowanie powierzchni asteroidy.

Misja dostarczy kluczowych informacji, które pomogą naukowcom lepiej zrozumieć, jak skutecznie chronić Ziemię przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony asteroid.

Luźny zlepek materiału utrzymywany przez słabą grawitację

Na opublikowanych zdjęciach wyraźnie widać nie tylko cień Dimorphosa na Didymosie, ale także chaotycznie rozrzucone głazy, żwir i pył - to dowód na to, że Didymos jest luźnym zlepkiem materiału utrzymywanym razem przez słabą grawitację.

Takie planetoidy są bardzo powszechne w Układzie Słonecznym, ale ich dokładna struktura i zachowanie wciąż pozostają zagadką.

Już jutro, 25 listopada, ESA zaprasza na specjalną transmisję na żywo, podczas której naukowcy po raz pierwszy zaprezentują pełną serię zdjęć układu Didymos–Dimorphos z pokładu Hery. Transmisja rozpocznie się o godzinie 19:45 na ESA WebTV oraz na oficjalnym kanale ESA na YouTube.