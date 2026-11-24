RMF24

Rosyjski okręt wojenny mógł zakłócić system nawigacyjny około 140 samolotów przelatujących w rejonie Wielkiej Brytanii. Maszyny, także pasażerskie, straciły dostęp do systemu GPS - podał we wtorek dziennik „I”, powołując się na ustalenia Hexbird, grupy analizującej dane lotnicze. Utrudnienia trwały około 20 minut,

Dziennik pisze, że 9 listopada przyrządy GPS ok. 140 maszyn stały się bezużyteczne. Systemy „oślepły” między innymi w samolocie Ryanair, lecącym z Edynburga do Rzymu i samolocie British Airways, który pokonywał trasę z Londynu do Sztokholmu.

Utrudnienia trwały około 20 minut, ale według gazety nie miały wpływu na przebieg lotu, bo maszyny wyposażone są w systemy zapasowe, a załogi przeszkala się na wypadek awarii systemu GPS.

Rosyjski konwój

Według Hexbird źródło zakłóceń - nadajnik radiowy - znajdowało się ok. 200 mil (ok. 320 km) od wybrzeża Anglii. W tym czasie w tamtym rejonie znajdował się rosyjski okręt, który eskortował trzy statki handlowe wpisane na brytyjską listę sankcji.

Dziennik „I” podaje, że dwa z nich, Lady R i Maia-1, podejrzewano w przeszłości o transportowanie broni między Rosją i Koreą Północną. Gazeta zauważa, że w październiku analitycy z firm Geoinsider i Sonarrow odnotowali, że Lady D i Lady R brały udział w transportowaniu ładunków wojskowych z Królewca.

Hexbird stwierdziła, że jej analiza nie może jednoznacznie ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, że to ten konwój był źródłem zakłóceń, ale James Droxford, były oficer wywiadu marynarki wojennej, a teraz analityk ds. wywiadu morskiego ma mniej wątpliwości. W rozmowie z gazetą ocenił, że rosyjski okręt wojenny eskortujący konwój był „niemal na pewno źródłem zakłóceń”.

Coraz większe zagrożenie

„Rządy państw Unii Europejskiej ostrzegały, że zakłócenia prawdopodobnie rosyjskiego pochodzenie stanowią coraz większe zagrożenie. W ostatnich latach zakłócenia systemów nawigacyjnych dotknęły tysiące samolotów latających nad Europą Wschodnią i państwami bałtyckimi” - przypomina „I”.