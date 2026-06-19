Dwa pociągi zderzyły się w Bedford niedaleko Londynu. Brytyjskie służby określają zdarzenie jako "poważne", a media informują o rannych. Na miejscu pojawiły się śmigłowce ratunkowe.

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Dwa pociągi East Midlands zderzyły się ze sobą - podaje "The Sun". Według pierwszych ocen najbardziej prawdopodobne jest, że pierwszy skład zatrzymał się z powodu awarii systemu bezpieczeństwa, a następnie drugi pociąg zderzył się z jego tyłem. Są informacje o poważnie rannych pasażerach - podaje "The Telegraph".

Te wiadomości niestety potwierdza minister zdrowia Wielkiej Brytanii. James Murray napisał na X: "Jestem na bieżąco informowany o zderzeniu dwóch pociągów między Luton a Bedford. Są ranni".

Według informacji przekazanych przez brytyjskie media, do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na torach kolejowych na południe od Bedford. Na miejsce skierowano liczne jednostki policji, straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. W akcji bierze udział także pięć śmigłowców ratunkowych.

Na miejsce wysłano specjalistyczny zespół do działań w trudnych warunkach. Służby apelują do mieszkańców i podróżnych o unikanie tego rejonu.

Operator Thameslink poinformował, że wszystkie linie kolejowe między Luton a Bedford zostały zablokowane od około godziny 17:30 czasu lokalnego. Pociągi na tej trasie zostały zatrzymane, a pasażerowie przebywający w składach zostali poproszeni o pozostanie na miejscach i oczekiwanie na dalsze instrukcje.

East Midlands Railway przekazało, że zakłócenia dotyczą również połączeń między Londynem St Pancras a Leicester. Przewoźnik zaleca pasażerom, by nie planowali podróży na tej trasie do końca dnia.

Służby ratunkowe oraz operatorzy kolejowi apelują do wszystkich, by unikali okolic miejsca zdarzenia i nie podejmowali prób podróży na trasie Luton-Bedford. Dla pasażerów organizowane są zastępcze środki transportu, jednak należy liczyć się z poważnymi opóźnieniami.

Na razie nie podano szczegółowych informacji na temat liczby poszkodowanych ani przyczyn katastrofy. Policja oraz służby kolejowe prowadzą działania wyjaśniające na miejscu zdarzenia.

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