Dwa pociągi zderzyły się w Bedford niedaleko Londynu. Brytyjskie służby określają zdarzenie jako "poważne", a media informują o rannych. Na miejscu pojawiły się śmigłowce ratunkowe.

Zderzenie pociągów Bedford / X/zrzut ekranu / Shutterstock

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Dwa pociągi East Midlands zderzyły się ze sobą - podaje "The Sun". Według pierwszych ocen najbardziej prawdopodobne jest, że pierwszy skład zatrzymał się z powodu awarii systemu bezpieczeństwa, a następnie drugi pociąg zderzył się z jego tyłem. Są informacje o poważnie rannych pasażerach - podaje "The Telegraph".

Te wiadomości niestety potwierdza minister zdrowia Wielkiej Brytanii. James Murray napisał na X: "Jestem na bieżąco informowany o zderzeniu dwóch pociągów między Luton a Bedford. Są ranni".